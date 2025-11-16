बाघ गणना : दुनिया के सबसे बड़े सर्वे के लिए मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व में लगने लगे कैमरे

संजय कुमार शर्मा, नईदुनिया, उमरिया। अखिल भारतीय बाघ गणना के दुनिया के सबसे बड़े सर्वे के लिए देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है। चार महीने से ज्यादा समय तक चलने वाले इस महाअभियान के दौरान प्रदेश की नौ हजार वन बीट में 30 हजार से ज्यादा वनकर्मी और अधिकारी काम करेंगे।

इस दौरान 31 हजार 098 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 61 हजार 886 वर्ग किमी संरक्षित वन और 1705 वर्ग किमी अवर्गीकृत वन क्षेत्र में बाघों की गणना की जाएगी। इससे पहले वर्ष 2022 में राष्ट्रव्यापी गणना हुई थी, जिसमें देश में कुल 3682 और मध्य प्रदेश में 785 बाघ पाए गए थे।

पहले स्लाट में प्रदेश के नौ टाइगर रिजर्व के कुल 15436.084 वर्ग किमी क्षेत्र में कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में लगभग साढ़े छह हजार कैमरों का उपयोग होगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र 716.903 वर्ग किलोमीटर में तीन बार में कुल आठ सौ कैमरों का उपयोग किया जाएगा। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व में कुल 562 कैमरों से गणना होगी। टाइगर रिजर्व के बाद सामान्य वन मंडल और वन विकास निगम के जंगलों मे कैमरे लगाने का काम होगा। स्वदेशी बैटरी का इस्तेमाल इस बार कमरे में स्वदेशी बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरे में लगाई जाने वाली जीटी अल्ट्रा गोदरेज कंपनी की बैटरी है, जिसकी क्षमता एक महीने से ज्यादा की है। एक ही स्थान पर कैमरे 25 दिन के लिए लगाए जाते हैं। लिहाजा इस बैटरी पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। हालांकि कैमरा ट्रैपिंग के दौरान कैमरों की निगरानी का काम भी लगातार होगा।