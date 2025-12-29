बिस्तर पर मेहमान की तरह जा बैठी बाघिन, चबा गई ग्रामीण का पैर

उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा रेंज में बाघों का न जाने क्यों मोहभंग हो रहा है और वे ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। सोमवार को रेंज के बेल्दी गांव में एक बाघिन घुस गई। यह बाघिन पहले तो खेतों के आसपास विचरती रही और बाद में गांव के अंदर चली गई।

गांव के अंदर इस बाघिन ने एक ग्रामीण कोल को घायल कर दिया। इसके बाद यह बाघिन दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के घर में घुस गई। यह तो अच्छा था कि घटना के समय घर में कोई भी नहीं था। बाघिन ने बड़े आराम से घर में प्रवेश करने के बाद जमीन पर लगे एक बिस्तर पर अपना आसन जमा लिया। इस बिस्तर पर बाघिन काफी समय तक इस तरह जमी रही जैसे घर में मेहमान बनकर आई हो। एआई तस्‍वीर। शाम घर में जमा रहा बाघ बाघिन देर शाम दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के घर में जमी रही। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी गांव के पुजारी है,और अकेले ही अपने मकान में रहते हैं।

मकान के अंदर बाघिन की इंट्री के वक्त दुर्गा जी घर पर नही थे,जिससे कोई अनहोनी नही हुई। स्थानीय राम अवतार द्विवेदी के मवेशी का शिकार कर बाघिन सुबह से ही गांव के इर्द गिर्द ही चहल कदमी कर रही थी।

इसी बीच 11 बजे बाघिन दुर्गा जी के मकान में आ गई। घटना की जानकारी पर बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंच गए है,इनके अलावा बाघिन को वन क्षेत्र में हांकने पार्क टीम भी पहुंच गई है। ग्रामीणों को किसी अनहोनी से बचाने मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। चबा गया ग्रामीण का पैर बेल्दी गांव में सोमवार सुबह बाघिन को पहले खेत में बैठी देखी गई और कुछ ही देर में वह गांव की आबादी में घुस आई। बाघिन की मौजूदगी की खबर फैलते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने सहमकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। जबकि कई ग्रामीण उत्सुकता में दूर से ही बाघिन को देखने जुट गए।इसी दौरान बाघिन ने गोपाल कोल पर हमला कर दिया। इस हमले में गोपाल कोल बड़ी मुश्किल से बच पाया। बाघिन ने उसके पैर को अपने मुंह में भर लिया था और उसे खींचने लगी थां। हालांकि ग्रामीणों के शोर करने से बाघिन गोपाल को छोड़कर दूसरी तरफ बढ़ गई।