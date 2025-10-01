पर्यटन सत्र की शानदार शुरुआत... बांधवगढ़ के तीन गेट से 75 जिप्सियों में पहुंचे 350 टूरिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मध्य प्रदेश में पर्यटन सत्र की शुरुआत हो गई है। एक अक्टूबर की सुबह की पाली में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के तीन गेट से 75 जिप्सियों में पर्यटकों ने प्रवेश किया है। 75 जिप्सियों पर सवार होकर लगभग 350 पर्यटक जंगल के अंदर पहुंचे।

रंगोलिया से किया गया स्वागत

बांधवगढ़ के तीनों ही गेट पर पर्यटकों के स्वागत के लिए रंगोलिया सजाई गई थी। ताला गेट पर पर्यटकों के वाहन का फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम सहाय ने स्वागत किया।

पहले जिप्सी में आए पर्यटकों को उन्होंने टीका-चंदन लगाकर माला पहनाई और जंगल के अंदर जाने के लिए हरी झंडी दिखाई। इसी तरह खितौली और मगधी गेट पर भी पर्यटकों का स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई।

दूसरी पाली में बफर में सफारी

बुधवार होने के कारण दूसरी पाली में कोर पर्यटन जोन की सफारी बंद रहेगी। हालांकि बफर पर्यटन जोन में पर्यटक जाएंगे। बफर जोन की सफारी जारी रहेगी और पर्यटकों को दूसरे समय भी बाघ देखने को मिलेगा।

पर्यटकों को नहीं होगी असुविधा

इस बारे में चर्चा करते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ अनुपम सहाय ने बताया कि पर्यटकों को किसी भी तरह की सुविधा न हो इसके लिए पहले से ही गाइड और जिप्सी चालकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जंगल के अंदर क्या सावधानियां बरतनी है इसके बारे में बताया गया है।