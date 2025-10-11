टाइगर रिजर्व में लावारिस मिले दो बाघ शावक, एक सप्ताह पहले यहीं मिला था बाघ का कंकाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दो लावारिस बाघ शावक पाए गए हैं। इन दोनों ही शावकों को प्रबंधन ने रेस्क्यू कर लिया है। दोनों बाघ शावकों को ताला के एक सुइट में रखा गया है। स्वास्थ्य परीक्षण में दोनों ही शावक स्वस्थ पाए गए हैं। दोनों बाग शावकों की उम्र लगभग दो महीने के आसपास होने का अनुमान है। जिस स्थान पर दो शावक लावारिस अवस्था में मिले हैं, उसी स्थान पर तीन अक्टूबर को एक बाघ का कंकाल पाया गया था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अब अनुमान लगाया जा रहा है की मरने वाला बाघ मादा थी और उसे कांटीवाह बाघिन के नाम से जाना जाता था। पिछले कई दिनों से यह बाघिन दिखाई नहीं पड़ रही है।

गस्ती के दौरान दिखे शावक दोनों बाघ शावक गस्ती के दौरान दिखाई पड़े थे। इस बारे में जानकारी देते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम शाह ने बताया कि दोनों बाघ शावकों को परिक्षेत्र पनपथा बफर की बीट सलखनिया के कक्ष क्र. पीएफ 610 में गश्ती दल ने देखा था। बाघ शावकों को देखने के बाद गश्ती दल देने अधिकारियों को इसकी सूचना दी और उसके बाद आसपास की सर्चिंग का काम शुरू किया गया।