Umaria Accident News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो, चालक की मौके पर मौत, 6 लोग घायल

उमरिया, नईदुनिया प्रतिनिधि। जिले पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घुनघुटी के मदारी ढाबा के समीप बीती रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में शासकीय बोलेरो सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में बोलेरो चालक इजहार खान (32), निवासी मेढकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों में श्रेया मर्सकोले (20), भानुशी मरावी (20), भगवंती मर्सकोले, जूही बनर्जी (22), साक्षी मर्सकोले (22) एवं मीनाक्षी मर्सकोले (26) शामिल हैं। इनमें भगवंती मर्सकोले और मीनाक्षी मर्सकोले की हालत गंभीर होने पर उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। बताया गया है कि मीनाक्षी बोलेरो की आगे वाली सीट पर बैठी थीं।