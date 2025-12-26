मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Umaria Accident News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो, चालक की मौके पर मौत, 6 लोग घायल

    उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में घुनघुटी के पास शासकीय बोलेरो खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में चालक इजहार खान की मौके पर मौत हो गई। छह लोग गंभीर रू ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 10:33:52 AM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 10:33:52 AM (IST)
    Umaria Accident News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो, चालक की मौके पर मौत, 6 लोग घायल
    उमरिया में एक्सीडेंट से एक की मौत। (मौत)

    HighLights

    1. घुनघुटी के पास शासकीय बोलेरो ट्रक से टकराई
    2. बोलेरो चालक इजहार खान की मौके पर मौत
    3. वाहन में सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल

    उमरिया, नईदुनिया प्रतिनिधि। जिले पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घुनघुटी के मदारी ढाबा के समीप बीती रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में शासकीय बोलेरो सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में बोलेरो चालक इजहार खान (32), निवासी मेढकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायलों में श्रेया मर्सकोले (20), भानुशी मरावी (20), भगवंती मर्सकोले, जूही बनर्जी (22), साक्षी मर्सकोले (22) एवं मीनाक्षी मर्सकोले (26) शामिल हैं। इनमें भगवंती मर्सकोले और मीनाक्षी मर्सकोले की हालत गंभीर होने पर उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। बताया गया है कि मीनाक्षी बोलेरो की आगे वाली सीट पर बैठी थीं।


    जानकारी के अनुसार बोलेरो नरसरहा डिपो से बांधवगढ़ की ओर जा रही थी। वाहन में सवार सभी लोग डीएफओ शहडोल श्रद्धा पेंद्रो के पारिवारिक सदस्य बताए जा रहे हैं, जो नरसरहा डिपो स्थित आवास पर भोजन के बाद निजी यात्रा पर निकले थे। इस घटना ने शासकीय वाहनों के निजी उपयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

    पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि दुर्घटना रात करीब दो से तीन बजे के बीच हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में ले लिया है। मृतक का शव जिला अस्पताल शहडोल की मर्चुरी में रखा गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.