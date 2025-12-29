विदिशा में बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे युवकों की कार खड़े डंपर से टकराई, तीन की मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। विदिशा जिले में कुरवाई रोड पर मेहलुआ चौराहा के पास देर रात एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवा अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से वापस लौट रहे थे। रात्रि करीब 1.30 बजे कृष्णा ढाबा के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में जगदीश साहू पुत्र मोहनलाल साहू उम्र 30 वर्ष, अंकित साहू पुत्र वृंदावन साहू उम्र 29 वर्ष और तनमय शर्मा उम्र करीब 20 वर्ष शामिल हैं। वहीं अंकित गोंड पुत्र विनोद गोंडी उम्र 23 वर्ष निवासी राघव कॉलोनी विदिशा, मोंटी अहिरवार पुत्र लालाराम अहिरवार उम्र 22 वर्ष और गौतम उर्फ तनमय पुत्र संजय श्रीवास्तव उम्र 20 वर्ष निवासी कुरवाई गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार को तनमय शर्मा का जन्मदिन था। सभी छह दोस्त ढाबे पर पार्टी करने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा डंपर के पिछले हिस्से में घुस गया था।
पुलिस को शव निकालने के लिए भारी मशक्कत करना पड़ी। कुरवाई पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र नायक ने बताया कि डंपर क्रमांक एमपी 67 एच 0253 के चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।