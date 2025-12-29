मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    विदिशा में बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे युवकों की कार खड़े डंपर से टकराई, तीन की मौत

    मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के कुरवाई में देर रात 1:30 बजे एक कार खड़े डंपर से टकरा गई, जिसमें उसमें सवार तीन युवकों की मौत हो गई। वहीं हादसे में तीन ...और पढ़ें

    By Ajay JainEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 10:59:13 AM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 11:21:36 AM (IST)
    विदिशा में बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे युवकों की कार खड़े डंपर से टकराई, तीन की मौत
    डंपर से टकराने के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    HighLights

    1. रविवार को तनमय शर्मा का जन्मदिन था
    2. 6 दोस्त पार्टी करके ढाबे से लौट रहे थे
    3. डंपर के पिछले हिस्से में घुस गई कार

    नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। विदिशा जिले में कुरवाई रोड पर मेहलुआ चौराहा के पास देर रात एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवा अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से वापस लौट रहे थे। रात्रि करीब 1.30 बजे कृष्णा ढाबा के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में जगदीश साहू पुत्र मोहनलाल साहू उम्र 30 वर्ष, अंकित साहू पुत्र वृंदावन साहू उम्र 29 वर्ष और तनमय शर्मा उम्र करीब 20 वर्ष शामिल हैं। वहीं अंकित गोंड पुत्र विनोद गोंडी उम्र 23 वर्ष निवासी राघव कॉलोनी विदिशा, मोंटी अहिरवार पुत्र लालाराम अहिरवार उम्र 22 वर्ष और गौतम उर्फ तनमय पुत्र संजय श्रीवास्तव उम्र 20 वर्ष निवासी कुरवाई गंभीर रूप से घायल हो गए।


    घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार को तनमय शर्मा का जन्मदिन था। सभी छह दोस्त ढाबे पर पार्टी करने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा डंपर के पिछले हिस्से में घुस गया था।

    पुलिस को शव निकालने के लिए भारी मशक्कत करना पड़ी। कुरवाई पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र नायक ने बताया कि डंपर क्रमांक एमपी 67 एच 0253 के चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.