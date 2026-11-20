नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। शहर से लगे खामबाबा क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ ज्यादती के मामले में फरार दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग अब सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ रही है। दिल्ली की सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो जारी कर आरोपितों की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। वीडियो में उन्होंने एक जनप्रतिनिधि पर भी आरोप लगाए हैं।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सक्रिय हैं भयाना मालूम हो, योगिता भयाना महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय हैं। वह निर्भया आंदोलन से जुड़ी रही हैं और 'पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया' (परी) अभियान के माध्यम से दुष्कर्म पीड़िताओं को कानूनी सहायता और न्याय दिलाने के प्रयास करती हैं।