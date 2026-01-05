मेरी खबरें
    सराफा बाजार में चांदी के बढ़ते रेट के बीच अब बदमाशों की नजर इस पर आ गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिसमें चार बदमाश ज्वे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 10:42:27 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 10:53:08 AM (IST)
    विदिशा में चौकीदार पर पत्थर बरसाकर 29 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की 12 किलो चांदी ले गए बदमााश
    बाउंड्री कूदकर आए बदमाश, चौकीदार पर गुलेल से पत्थर बरसाए।

    HighLights

    1. पहले एक बदमाश कूदकर आया और चौकीदार को देखकर चला गया
    2. चौकीदार की नजर पड़ी तो उसने पास की दुकान से दूसरे चौकीदार को बुलाया
    3. दोनों गली में देख ही रहे थे कि 7-8 बदमाश आ गए और पत्थर बरसाने लगे

    नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात खरीफाटक रोड स्थित अरिहंत ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती का मामला सामने आया है। आठ से अधिक संख्या में आए हथियार बंद डकैतों ने पहले वहां मौजूद चौकीदारों पर गुलेल से पत्थर बरसाए और फिर दुकान की शटर उखाड़कर मिनिटों में लाखों रुपयों की सोने चांदी की ज्वेलरी लूटकर ले गए। दुकान से 12 किलो चांदी गायब है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए डकैत बगैर किसी डर के घटना को अंजाम देते दिखाई दिए। इनमें से दो बदमाश चौकीदारों पर पत्थर बरसाते हुए करीब 500 मीटर दूर तक ले गए।

    सूचना मिलते ही रात में एसपी रोहित काशवानी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए थे। रात में पुलिस ने सर्चिंग की फिर दिन भर पुलिस अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करती रही। इस दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। खरीफाटक रोड पर हुई घटना के बाद व्यापारियों में दहशत बनी हुई है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दिया कि घटना रात में ढाई बजे की है।


    दुकान के ठीक पीछे से रेलवे लाइन गुजरी है, यहीं से प्लेटफार्म क्रमांक एक शुरू होता है। यहां पर बाउंड्रीवाल है। बदमाश बाउंड्री कूदकर इस तरफ आए। उन्होंने बाउंड्री के कुछ हिस्से को भी तोड़ा और वहां लगाई गई तारफेंसिंग को भी हटा दिया।

    बताया जा रहा है कि पहले एक बदमाश कूदकर आया और दुकान के सामने आग ताप रहे चौकीदार अतरसिंह विश्वकर्मा को देखकर चला गया। चौकीदार की नजर पड़ी तो उसने पास की दुकान के दूसरे चौकीदार अमित शर्मा को बुलाया। दोनों चौकीदार गली में देख ही रहे थे कि इसी दौरान सात-आठ बदमाश बाउंड्री कूदकर आ गए और दोनों चौकीदारों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया।

    व्यापारियों को सतर्क किया था

    पुलिस कर रही जांच घटना के बाद हमने पुलिस की आठ टीम बनाई हैं जिनमें से कुछ टीम अलग-अलग जिलों में भेजी गई हैं, वहीं कुछ अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हैं। शहर के चारों तरफ के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश चार पहिया वाहन से भी आ सकते हैं। आशंक है कि वह जिले के बाहर के होंगे। कुछ जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद हमने व्यापारियों को सतर्क किया था जिससे दुकान में वह ज्यादा ज्वेलरी नहीं रखें। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। - रोहित काशवानी, एसपी विदिशा।

