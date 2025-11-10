मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में सड़क किनारे फेंका खाना खाती किशोरी को ढूंढने में जुटे तीन विभाग, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

    एक दिन पहले रविवार को सड़क किनारे एक किशोर का फेंका गया खाना खाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोमवार को सरकार के तीन विभाग इसकी खोजबीन में जुटे रहे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इधर, इस तस्वीर पर राजनीति शुरू हो गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 10:44:46 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 10:44:46 PM (IST)
    MP में सड़क किनारे फेंका खाना खाती किशोरी को ढूंढने में जुटे तीन विभाग, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
    फेंका खाना खाती किशोरी को ढूंढने में जुटे MP के तीन विभाग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। एक दिन पहले रविवार को सड़क किनारे एक किशोर का फेंका गया खाना खाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोमवार को सरकार के तीन विभाग इसकी खोजबीन में जुटे रहे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इधर, इस तस्वीर पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि ये तस्वीर भाजपा के दशकों के कुशासन का सबूत है।

    किशोरी की कोई जानकारी नहीं मिली

    मालूम हो, रविवार को एक स्थानीय पत्रकार ने सड़क के किनारे फेंके गए भोजन के पैकेट से खाना खाती किशोरी का वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसी के बाद नगर पालिका, सामाजिक न्याय विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का अमला इस किशोरी की खोजबीन में सांची रोड, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर खोजबीन में जुटा रहा लेकिन वह नहीं मिली। नपा के सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर का कहना है कि उन्होंने रविवार शाम को और सोमवार को भी शहर के अलग-अलग क्षेत्र में किशोरी का पता लगाने के लिए टीम भेजी थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।


    कांग्रेस अध्यक्ष का राज्य सरकार पर हमला

    बस स्टैंड पर कुछ दुकानदारों ने तस्वीर देखकर यह जरूर बताया कि दो दिन पहले यह किशोरी रायसेन से आने वाली बस से उतरी थी। इधर, महिला एवं बाल विकास विभाग के संतोष रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने शहर के विभिन्न डेरो में पता किया लेकिन किशोरी का पता नहीं चला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस वीडियो को एक्स हैंडल पर जारी करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने लिखा है कि "विदिशा से आई यह रुला देने वाली तस्वीर देश और मध्य प्रदेश में भाजपा के दशकों के कुशासन का सबूत है। गरीब कल्याण की योजनाओं के नाम पर रोटियां गरीबों तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाती है। ज़रूरमत कचरे में भूख मिटाने की जद्दोजहद करता है।

    इसे भी पढ़ें... Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद MP में हाई अलर्ट, भोपाल से लेकर जबलपुर तक कई जगहों पर चेकिंग

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.