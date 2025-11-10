MP में सड़क किनारे फेंका खाना खाती किशोरी को ढूंढने में जुटे तीन विभाग, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। एक दिन पहले रविवार को सड़क किनारे एक किशोर का फेंका गया खाना खाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोमवार को सरकार के तीन विभाग इसकी खोजबीन में जुटे रहे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इधर, इस तस्वीर पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि ये तस्वीर भाजपा के दशकों के कुशासन का सबूत है।

किशोरी की कोई जानकारी नहीं मिली मालूम हो, रविवार को एक स्थानीय पत्रकार ने सड़क के किनारे फेंके गए भोजन के पैकेट से खाना खाती किशोरी का वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसी के बाद नगर पालिका, सामाजिक न्याय विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का अमला इस किशोरी की खोजबीन में सांची रोड, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर खोजबीन में जुटा रहा लेकिन वह नहीं मिली। नपा के सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर का कहना है कि उन्होंने रविवार शाम को और सोमवार को भी शहर के अलग-अलग क्षेत्र में किशोरी का पता लगाने के लिए टीम भेजी थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।