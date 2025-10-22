MP के विदिशा में कार्बाइड गन से 25 घायल, इनमें पांच को आंखें खोने का खतरा; बेचने वाला गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। इस वर्ष दीपावली के पहले से ही बारूदी पटाखों के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोशल मीडिया में कार्बाइड गन वायरल होता रही। इस कार्बाइड गन के प्रयोग से मध्य प्रदेश के विदिशा 25 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से पांच लोगों के आंखों की रोशनी चले जाने का अंदेशा है। कार्बाइड गन बेचने वाले एक दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि यह कार्बाइड गन पटाखों की दुकानों पर 100 से 250 रुपये में बेची गई। इन गनों को पीवीसी पाइप से बनाया जाता है और उसमें कैल्शियम कार्बाइड डालकर पानी मिलाने पर गैस बनती है। यह गैस जलने पर धमाके के साथ निकलती है। दीपावली की शाम, जब यह गन नहीं चली तो कई बच्चों ने उसे हिलाकर देखा, और तभी मुंह की ओर विस्फोट हो गया, जिससे कार्बाइड के कण आंखों में चले गए।