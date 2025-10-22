मेरी खबरें
    MP के विदिशा में कार्बाइड गन से 25 घायल, इनमें पांच को आंखें खोने का खतरा; बेचने वाला गिरफ्तार

    विदिशा में कार्बाइड गन के प्रयोग से 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 के आंखों की रोशनी चले जाने का खतरा है। पुलिस ने विक्रेता विनोद मोहरे को गिरफ्तार कर लिया है। कार्बाइड गन पटाखों की दुकानों पर 100-250 रुपये में बेची गई थी। सोशल मीडिया पर इसे बारूदी पटाखों से ज्यादा सुरक्षति बताया जा रहा था।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 08:45:00 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 08:49:47 AM (IST)
    MP के विदिशा में कार्बाइड गन से 25 घायल, इनमें पांच को आंखें खोने का खतरा; बेचने वाला गिरफ्तार
    पीवीसी पाइप से बनी कार्बाइड गन, इंसेट में इससे बच्चे की आंख का कार्निया जल गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। इस वर्ष दीपावली के पहले से ही बारूदी पटाखों के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोशल मीडिया में कार्बाइड गन वायरल होता रही। इस कार्बाइड गन के प्रयोग से मध्य प्रदेश के विदिशा 25 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से पांच लोगों के आंखों की रोशनी चले जाने का अंदेशा है। कार्बाइड गन बेचने वाले एक दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    बता दें कि यह कार्बाइड गन पटाखों की दुकानों पर 100 से 250 रुपये में बेची गई। इन गनों को पीवीसी पाइप से बनाया जाता है और उसमें कैल्शियम कार्बाइड डालकर पानी मिलाने पर गैस बनती है। यह गैस जलने पर धमाके के साथ निकलती है। दीपावली की शाम, जब यह गन नहीं चली तो कई बच्चों ने उसे हिलाकर देखा, और तभी मुंह की ओर विस्फोट हो गया, जिससे कार्बाइड के कण आंखों में चले गए।


    वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉ. रूपाली जैन ने बताया कि पांच मामलों में रोशनी वापस आने की उम्मीद बेहद कम है। कार्बाइड के कणों से आंखों में थर्मो-केमिकल बर्न हुआ है, जिससे स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है। इस खतरनाक गन को बेचने वाले महाराष्ट्र से आए विक्रेता विनोद मोहरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 25 गन और बड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड जब्त किया गया है।

