Maharashtra SSC Board Result 2021: महाराष्ट्र शिक्षा जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mahresult.nic.in पर अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह जानकारी दी थी। हालांकि अभी तक रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। विद्यार्थी sscresult.mkcl.org पर जाकर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। यहां 10वीं का रिजल्ट 9वीं और 10वीं के इंटरनेल के नंबरों के आधार पर बनाया जा रहा है। पिछले साल 29 जुलाई के दिन महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया था। इस दौरान 95.30 फीसदी छात्र उत्तीर्ण हुए थे।

24 जून को दी थी जानकारी

महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने 24 जून को एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कॉलेज कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन को लेकर जानकारी साझा की थी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक और परीक्षा केंद्रों की सूची एसएससी बोर्ड के परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध होगी। इसी ट्वीट में उन्होंने कहा था कि 10वीं के परिणाम 15 जुलाई के आसपास जारी होंगे।

While the online link to apply for this entrance test & the list of exam centres will be available post the declaration of SSC board results around July 15, the details about the likely timing & the exam format are being shared to help aspirants prepare better for the test.

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 24, 2021