तेलंगाना के रंगारेड्डी में दुर्घटना में 20 लोगों की मौत, पीएम ने की 2-2 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 20 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। एक डंपर और बस में हुई टक्कर के बाद 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, इसके बाद इलाज के लिए ले जाने के दौरान चार और लोगों ने दम तोड़ दिया।

रंगारेड्डी पुलिस के अनुसार बजरी लेकर जा रहे डंपर और बस के बीच आमने-सामने टक्कर हुई है, इसमें 20 लोगों की जान चली गई और कई घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भेजा गया है।

बजरी बस पर गिरी टक्कर के बाद डंपर में भरी हुई बजरी बस पर गिर गई। जानकारी के मुताबिक हादसा रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला पुलिस स्टेशन क्षेत्र के खानापुर गेट के पास हुआ है। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा होग गई थी। आस-पास के लोग बस में सवार लोगों को बाहर निकालने में जुट गए थे। बताया जा रहा है कि डंपर गलत साइड से आ रहा था और तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने घटना की जानकारी ली और घायलों को इलाज के लिए सभी व्यवस्था कराने के निर्देश‍ दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचकर जांच करने को कहा है।