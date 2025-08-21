मोनालिसा की चोरी, बोल्ट का जन्म, भूकंप से 1000 लोगों की मौत, पढ़ें 21 अगस्त का इतिहास

एजेंसी, नई दिल्ली। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 21 अगस्त वर्ष का 233वाँ दिन होता है (लीप वर्ष में 234वां)। यह दिन विश्वभर में कई ऐतिहासिक घटनाओं, महत्वपूर्ण उपलब्धियों और महान व्यक्तित्वों के जन्म व मृत्यु का साक्षी रहा है। आइए जानते हैं इस दिन घटित कुछ प्रमुख घटनाएं...

1911 – मोना लिसा की चोरी

पेरिस के लूव्र संग्रहालय से लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोना लिसा चोरी हुई। 1913 में बरामद होने तक इस घटना ने कला-जगत में सनसनी फैला दी।

1931 – विष्णु दिगंबर पलुस्कर का निधन

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान संगीतज्ञ विष्णु दिगंबर पलुस्कर का इस दिन निधन हुआ। उन्होंने भारतीय संगीत और संगीतकारों की प्रतिष्ठा को नई ऊँचाइयाँ दीं।

1959 – हवाई बना अमेरिका का 50वां राज्य

21 अगस्त 1959 को हवाई को आधिकारिक रूप से अमेरिका का 50वाँ राज्य घोषित किया गया।

1972 – वन्यजीव संरक्षण अधिनियम

पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पहल पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिससे शिकार और व्यापार पर रोक लगी और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

1986 – उसेन बोल्ट का जन्म

जमैका के दिग्गज धावक उसेन बोल्ट का जन्म हुआ, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 100 और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा।

1987 – सना खान का जन्म

भारतीय अभिनेत्री सना खान का जन्म मुंबई में हुआ।

1988 – भारत-नेपाल भूकंप

भारत-नेपाल सीमा पर आए भूकंप में लगभग 1000 लोगों की जान गई।

1991 – लातविया की स्वतंत्रता

लातविया ने सोवियत संघ से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की।

1995 – सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का निधन

नॉबेल पुरस्कार विजेता और खगोलशास्त्री सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का निधन हुआ।

2006 – उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन

भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ। उनकी शहनाई ने विश्वभर में भारतीय संगीत की पहचान बनाई।

2008 – करवान-ए-अमन बस सेवा

श्रीनगर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुज़फ्फराबाद के बीच बस सेवा पुनः शुरू हुई।

2008 – भारत का चंद्र मिशन

भारत ने नासा के साथ मिलकर चंद्रयान मिशन की शुरुआत की, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ दर्ज हुईं।

2009 – नौसेना हादसा

गोवा से उड़ान भरने के बाद भारतीय नौसेना का सी हैरियर विमान अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कमांडर सौरभ सक्सेना शहीद हुए।