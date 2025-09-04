कैंसर समेत 33 जीवनरक्षक दवाएं होंगी सस्ती, जानें GST कटौती के बाद अब कितना कम होगा इलाज का खर्चा?

मेरी खबरें
    GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम जनता को राहत देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले किए हैं। काउंसिल ने जीवनरक्षक दवाओं (Life Saving Drugs) और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स घटाकर इलाज की लागत कम करने का रास्ता खोल दिया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 10:34:50 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 10:49:37 AM (IST)
    1. इन 33 जीवनरक्षक दवाओं पर 0% GST।
    2. अन्य दवाओं पर 12% से घटकर 5% GST।
    3. हर महीने का मेडिकल बिल होगा कम।

    नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम जनता को राहत देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले किए हैं। काउंसिल ने जीवनरक्षक दवाओं (Life Saving Drugs) और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स घटाकर इलाज की लागत कम करने का रास्ता खोल दिया है।

    जीवनरक्षक दवाओं पर 0% GST

    कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवनरक्षक दवाओं पर लगने वाला 12% जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, 3 विशेष दवाओं पर टैक्स दर को 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है।

    अन्य दवाओं पर 12% से घटकर 5% GST

    अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे मरीजों के इलाज का खर्च काफी कम हो जाएगा और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

    चिकित्सा उपकरण भी सस्ते

    काउंसिल ने मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और वेटरनरी उपयोग में आने वाली मशीनों व डायग्नोस्टिक उपकरणों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है।

    इसके अलावा, बैंडेज, वेडिंग गॉज, डायग्नोस्टिक किट्स, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर) जैसे उपकरणों पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

    आम जनता को राहत

    जीएसटी काउंसिल के इन फैसलों से न सिर्फ इलाज सस्ता होगा, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग को भी स्वास्थ्य सेवाएं अधिक किफायती और सुलभ मिलेंगी। सरकार की यह पहल ‘स्वस्थ भारत’ के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

