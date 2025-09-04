कैंसर समेत 33 जीवनरक्षक दवाएं होंगी सस्ती, जानें GST कटौती के बाद अब कितना कम होगा इलाज का खर्चा?

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने आम जनता को राहत देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले किए हैं। काउंसिल ने जीवनरक्षक दवाओं (Life Saving Drugs) और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स घटाकर इलाज की लागत कम करने का रास्ता खोल दिया है।
कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवनरक्षक दवाओं पर लगने वाला 12% जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, 3 विशेष दवाओं पर टैक्स दर को 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है।
अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे मरीजों के इलाज का खर्च काफी कम हो जाएगा और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
काउंसिल ने मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और वेटरनरी उपयोग में आने वाली मशीनों व डायग्नोस्टिक उपकरणों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है।
इसके अलावा, बैंडेज, वेडिंग गॉज, डायग्नोस्टिक किट्स, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर) जैसे उपकरणों पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
Healthcare made more affordable with #NextGenGST pic.twitter.com/kOKbaLoXwq
जीएसटी काउंसिल के इन फैसलों से न सिर्फ इलाज सस्ता होगा, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग को भी स्वास्थ्य सेवाएं अधिक किफायती और सुलभ मिलेंगी। सरकार की यह पहल ‘स्वस्थ भारत’ के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।