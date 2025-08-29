IRCTC Tour Package: अब सिर्फ 14 हजार में घूम सकते हैं गोवा, IRCTC दे रहा 5 Days, 4 Night का आकर्षक पैकेज

डिजिटल डेस्क: IRCTC की ओर से समय समय पर देश के अलग-अलग हिस्सों में यात्रा के लिए टूर पैकेज लायी जाती है। जिसमें आईआरसीटीसी आकर्षक और किफायती दरों पर ट्यूरिस्ट डेस्टीनेशनों की यात्रा करवाता है। आईआरसीटीसी ने हाल ही में ऐसे ही एक आकर्षक पैकेज शुरू किया है, जिसमें मात्र 14 हजार रुपये में आप गोवा घूम सकते हैं। आइए जानते हैं इस पैकेजे के बारे में।
आपको बता दें कि आईआरसीटीसी का यह गोवा टूर पैकेज 4 रात और 5 दिन का है। जिसे देखो अपना देश के तहत लॉन्च किया गया है। इस पैकेज में यात्रा करने वाले लोगों को आईआरसीटीसी की तरफ से रहने खाने सहित सभी सुविधाएं दी जाएंगी। पैकेज की शुरूआती कीमत मात्र 14,730 रुपये है। यह पैकेज बेंगलुरू से शुरू होता है। जो कि हर शुक्रवार को चलाया जाता है।
यह 4 रात और 5 दिन का गोवा का पैकेज होगा। जिसमें टूरिस्टों का रहना और खाना होगा। यात्रियों को आईआरसीटीसी की तरफ से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जाएगा। पैकेज में आप अपने परिवार के साथ गोवा में छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं।
पैकेज में 2 श्रेणियां हैं, जिनकी कीमतें अलग-अलग हैं। साथ ही उनमें सुविधाएं भी अलग-अलग हैं। इसमें स्लीपर क्लास की स्टैंडर्ड कैटेगिरी और 3 एसी क्लास की कंफर्ट कैटेगिरी है। स्टैंडर्ड कैटिगिरी में 3 लोगों की यात्रा पर प्रति व्यक्ति किराया 14,730 रुपये देना होगा।
एसी 3 कंफर्ट क्लास का पैकेज लेने पर आपको 36,240 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं इस पैकेज में दो लोगों की यात्रा पर प्रति व्यक्ति 20, 450 रुपये किराया है। 3 लोगों की यात्रा पर प्रति व्यक्ति का किराया 16,560 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। वहीं 5 से 11 साल के बच्चों के लिए आपको 12, 270 रुपये किराया देना पड़ेगा।