Live Train Status: भारत में ट्रेन परिवहन का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन रही है। भारत में लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि यह बहुत ही कम बजट में बड़ी दूरी तय करती है। लेकिन, इतना सस्ता होने के कारण यह सभी के लिए आसानी से सुलभ हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रा एक अराजक अनुभव हो सकती है।

यह और भी कठोर हो जाता है, जब ट्रेनें देर से चल रही होती हैं। लेकिन घबराने के बजाय, आप बस अपने स्मार्टफोन पर अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आप बहुत ही सरल चरणों में अपनी ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं।

सबसे पहले आप राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (एनटीईएस) वेबसाइट से अपनी ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं। एनटीईएस रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं के कई ट्रेन संबंधी प्रश्नों का समाधान करती है। एनटीईएस से लाइव रनिंग स्थिति की जांच करने के लिए, आप बस नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं: 1. आधिकारिक एनटीईएस वेबसाइट पर जाएं।

2. बाएं पैनल से, "अपनी ट्रेन का पता लगाएं" विकल्प चुनें।

3. ट्रेन का नाम और ट्रेन नंबर दर्ज करें और सूची से ट्रेन का चयन करें।

4. अब अपनी यात्रा की तारीख चुनें। 5. आपको विस्तृत रूट मैप के साथ लाइव रनिंग स्थिति दिखाई देगी। एनटीईएस का एंड्रॉइड और आईओएस उपकरणों के लिए एक आधिकारिक ऐप है, और इस ऐप का उपयोग ट्रेनों को लाइव ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: 1. गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाएं और आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें।

2. "ट्रेन का पता लगाएं" विकल्प चुनें।

3. अपनी ट्रेन का नाम या नंबर टाइप करें और इंस्टेंस दिखाएँ चुनें।

4. फिर आपकी ट्रेन एक विस्तृत रूट मैप के साथ प्रदर्शित होगी। रेल वन ऐप हाल ही में सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआरआईएस) द्वारा एंड्रॉइड और आईओएस उपकरणों के लिए लॉन्च किया गया था। यह एक सुपर ऐप है जो सभी रेलवे सेवाओं को एक ऐप में जोड़ता है।