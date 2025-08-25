Live Train Status: ट्रेन की लाइव रनिंग स्टेटस ऑनलाइन पता करने के 5 आसान तरीके
ट्रेनें भारत में एक महत्वपूर्ण, किफायती और लोकप्रिय परिवहन साधन हैं, जिससे लाखों लोग बड़ी दूरी तय कर सकते हैं। हालाँकि, यह पहुँच अराजक यात्राओं का कारण बन सकती है, खासकर जब ट्रेनें देरी से चलती हैं। घबराने के बजाय, यात्री अपने स्मार्टफ़ोन पर आसानी से लाइव ट्रेन की स्थिति देख सकते हैं।
Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 09:45:32 PM (IST)
Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 10:10:08 PM (IST)
ट्रेन की लाइव रनिंग स्टेटस।
HighLights
- घबराने के बजाय आप अपने स्मार्टफोन पर अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- आप बहुत ही सरल चरणों में अपनी ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- आप राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली से ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं।
Live Train Status: भारत में ट्रेन परिवहन का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन रही है। भारत में लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि यह बहुत ही कम बजट में बड़ी दूरी तय करती है। लेकिन, इतना सस्ता होने के कारण यह सभी के लिए आसानी से सुलभ हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रा एक अराजक अनुभव हो सकती है।
यह और भी कठोर हो जाता है, जब ट्रेनें देर से चल रही होती हैं। लेकिन घबराने के बजाय, आप बस अपने स्मार्टफोन पर अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आप बहुत ही सरल चरणों में अपनी ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं।
सबसे पहले आप राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (एनटीईएस) वेबसाइट से अपनी ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं। एनटीईएस रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं के कई ट्रेन संबंधी प्रश्नों का समाधान करती है।
एनटीईएस से लाइव रनिंग स्थिति की जांच करने के लिए, आप बस नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- 1. आधिकारिक एनटीईएस वेबसाइट पर जाएं।
- 2. बाएं पैनल से, "अपनी ट्रेन का पता लगाएं" विकल्प चुनें।
- 3. ट्रेन का नाम और ट्रेन नंबर दर्ज करें और सूची से ट्रेन का चयन करें।
- 4. अब अपनी यात्रा की तारीख चुनें। 5. आपको विस्तृत रूट मैप के साथ लाइव रनिंग स्थिति दिखाई देगी। एनटीईएस का एंड्रॉइड और आईओएस उपकरणों के लिए एक आधिकारिक ऐप है, और इस ऐप का उपयोग ट्रेनों को लाइव ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- 1. गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाएं और आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें।
- 2. "ट्रेन का पता लगाएं" विकल्प चुनें।
- 3. अपनी ट्रेन का नाम या नंबर टाइप करें और इंस्टेंस दिखाएँ चुनें।
- 4. फिर आपकी ट्रेन एक विस्तृत रूट मैप के साथ प्रदर्शित होगी। रेल वन ऐप हाल ही में सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआरआईएस) द्वारा एंड्रॉइड और आईओएस उपकरणों के लिए लॉन्च किया गया था। यह एक सुपर ऐप है जो सभी रेलवे सेवाओं को एक ऐप में जोड़ता है।
आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऐप से ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति की जांच कर सकते हैं:
- 1. प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और रेलवन ऐप इंस्टॉल करें।
- 2. अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद को पंजीकृत करें। या यदि आपके पास पहले से खाता है, तो बस लॉगिन करें।
- 3. अब "अपनी ट्रेन ट्रैक करें" विकल्प चुनें।
- 4. अब ट्रेन का नाम और तारीख दर्ज करें, और अपनी पसंद के अनुसार तारीख को बदलें।5. विस्तृत मार्ग स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, आप ट्रेन की लाइव स्थिति देखने के लिए "वर्तमान गति" विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। ऐप्स ट्रेनों को ट्रैक करने का एक काफी रोचक और इंटरैक्टिव तरीका हैं।
हालाँकि, कुछ पुराने स्कूल के तरीके भी हैं, जो एसएमएस पर निर्भर करते हैं।
- 1. एसएमएस ऐप खोलें
- 2. इस प्रारूप में एक नया संदेश बनाएं: SPOT [5 अंकों का ट्रेन नंबर]।
- 3. अब इसे 139 पर भेजें।
- 4. फिर आपको लाइव ट्रेन रनिंग स्थिति के साथ उत्तर मिलेगा।
सबसे विश्वसनीय विकल्पों में से एक आईवीआरएस (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) है। यह भी पुराने स्कूल का है और फिर भी विश्वसनीय है।
आपको बस एक नंबर पर कॉल करने की आवश्यकता है।
- 1. अपने फ़ोन पर डायलर खोलें, और 139 डायल करें और कॉल करें।
- 2. निर्देशों को ध्यान से सुनें और लाइव रनिंग स्थिति की जांच करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें।
- 3. ट्रेन नंबर दर्ज करें।
- 4. अब यह आपको आपकी ट्रेन की वास्तविक समय चलने की स्थिति प्रदान करेगा।