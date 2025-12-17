अहमदाबाद के सात नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियां अलर्ट

डिजिटल डेस्क। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब शहर के सात प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इस धमकी ने न केवल शिक्षा जगत, बल्कि पूरे पुलिस महकमे को हाई अलर्ट पर ला दिया है। अहमदाबाद के अलावा, पास के कलोल स्थित 'आविष्कार स्कूल' को भी इसी तरह की धमकी मिलने की खबर है।

धमकी भरे ई-मेल मिलने वाले स्कूलों की लिस्ट में जेबर स्कूल, जायडस स्कूल, महाराजा अग्रसेन स्कूल, सीबीएसई डिवाइन चाइल्ड स्कूल, निर्माण स्कूल, जेम्स एंड जेनेसिस और डीएवी इंटरनेशनल स्कूल जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। ई-मेल में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई थी कि दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर स्कूलों में विस्फोट किया जाएगा।

प्रशासनिक कार्रवाई और सुरक्षा उपाय

धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया और प्रभावित स्कूलों में तुरंत राहत कार्य शुरू किए गए, जहां प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में मौजूद सभी छात्र-छात्राओं और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें तुरंत घर भेज दिया गया है। इस समय घटनास्थल पर अहमदाबाद पुलिस के साथ बम स्क्वॉड (BDDS), डॉग स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड और एसओजी (SOG) की टीमें सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर, स्कूलों के आसपास के 50 मीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया है और आम जनता की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

जायडस स्कूल में व्यापक सुरक्षा इंतजाम

वेजलपुर स्थित जायडस स्कूल में स्थिति अधिक गंभीर देखी गई, जहां दमकल विभाग की चार गाड़ियां, रेस्क्यू वैन और एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। साइबर क्राइम की टीम ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह किसी की शरारत है या कोई गंभीर साजिश।