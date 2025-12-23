8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर निभाएगा मेन रोल, किसकी बढ़ जाएगी कितनी सैलरी; समझिए पूरा कैलकुलेशन

डिजिटल डेस्क: सातवें वेतन आयोग की समय-सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना लागू हो सकती है, जिसका सीधा लाभ देश के करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (Salary Hike) को मिलेगा।
कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 तय होता है, तो सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। वेतन में इजाफा इसी फैक्टर पर निर्भर करता है, क्योंकि इसी के आधार पर नई बेसिक सैलरी (Salary calculations) तय की जाती है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर तय करते समय महंगाई, जीवन-यापन की लागत, CPI और CPI-IW के आंकड़े, सरकार की वित्तीय स्थिति, बजट और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी से तुलना जैसे कई पहलुओं पर विचार किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.15 होता है, तो नई बेसिक सैलरी 38,700 रुपये हो जाएगी। वहीं, 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 1,07,500 रुपये तक पहुंच सकती है।
|ग्रेड
|वर्तमान बेसिक पे (₹)
|अनुमानित बेसिक पे (₹)
|Level 1
|18,000
|38,700.00
|Level 2
|19,900
|42,785.00
|Level 3
|21,700
|46,655.00
|Level 4
|25,500
|54,825.00
|Level 5
|29,200
|62,780.00
|Level 6
|35,400
|76,110.00
|Level 7
|44,900
|96,535.00
|Level 8
|47,600
|102,340.00
|Level 9
|53,100
|114,165.00
|Level 10
|56,100
|120,615.00
|Level 11
|67,700
|145,555.00
|Level 12
|78,800
|169,420.00
|Level 13
|118,500
|254,775.00
|Level 13
|131,100
|281,865.00
|Level 14
|144,200
|310,030.00
|Level 15
|182,200
|391,730.00
|Level 16
|205,400
|441,610.00
|Level 17
|225,000
|483,750.00
|Level 18
|250,000
|537,500.00
चूंकि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और पेंशन जैसी सुविधाएं बेसिक सैलरी से जुड़ी होती हैं, इसलिए कुल मासिक आय और रिटायरमेंट लाभों में भी बड़ा इजाफा संभव है। हालांकि, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में सरकार को करीब दो साल लग सकते हैं, ऐसे में कर्मचारियों को एरियर मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।