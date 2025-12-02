मेरी खबरें
    8th Pay Commission: डीए को बेसिक में मिलाने पर सरकार का साफ बयान, जानें क्या कहा

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 01:30:13 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 01:32:02 AM (IST)
    8th Pay Commission: डीए को बेसिक में मिलाने पर सरकार का साफ बयान, जानें क्या कहा
    आठवां वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा बयान

    डिजिटल डेस्क। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में शामिल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

    कर्मचारी संघों ने मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत डीए के विलय की मांग रखी है। इसी बीच सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से उन दावों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी और भविष्य के वेतन आयोग के लाभ नहीं मिलेंगे।


    15 भगोड़े, 58 हजार करोड़ रुपये का बकाया

    पीटीआई के मुताबिक पंकज चौधरी ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इन पर बैंकों का कुल 58 हजार करोड़ रुपये बकाया है। 31 अक्टूबर तक विशेष अदालत द्वारा घोषित इन 15 भगोड़ों में से नौ व्यक्तियों के खिलाफ सरकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले जुड़े हुए हैं। दो भगोड़ों ने ऋण निपटान के लिए बातचीत भी की है।

    बैंकों के विलय पर सरकार का रुख

    एक अन्य सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस समय सरकारी बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी बैंकों में एफडीआई सीमा 20 प्रतिशत और निजी बैंकों में 74 प्रतिशत निर्धारित है। चौधरी ने कहा कि आइडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की स्वीकृति के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी।

    सीसीईए ने 5 मई 2021 को आइडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। एक अन्य उत्तर में चौधरी ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बेहतर हुई है।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

