मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    लालू, तेजस्वी व राबड़ी देवी पर IRCTC भ्रष्टाचार मामले में धारा 420 के तहत आरोप तय, चुनाव में बढ़ेंगी मुश्किलें

    बिहार चुनाव से पहले राउज एवेन्यू की विशेष अदालत आज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आइआरसीटीसी होटल घोटाला व जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगी। कोर्ट का निर्णय तय करेगा कि लालू परिवार के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 10:12:22 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 11:24:23 AM (IST)
    लालू, तेजस्वी व राबड़ी देवी पर IRCTC भ्रष्टाचार मामले में धारा 420 के तहत आरोप तय, चुनाव में बढ़ेंगी मुश्किलें
    लालू परिवार मुश्किलों में घिरा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. लालू यादव पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई के लिए।
    2. आइआरसीटीसी होटल और जमीन घोटाले पर आज फैसला।
    3. राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी हैं आरोपी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ दो अहम मामलों IRCTC होटल घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुनवाई हुई। कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि टेंडर घोटाले की पूरी साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी। उन्होंने प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया।

    कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे? इस पर लालू ने कहा कि सभी आरोप गलत हैं। इस बीच, आज ही लैंड फॉर जॉब केस में भी चार्ज फ्रेम किए जाने हैं, हालांकि इस सुनवाई में लालू या तेजस्वी यादव की मौजूदगी जरूरी नहीं है।


    क्या है IRCTC होटल घोटाला?

    यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। CBI का आरोप है कि लालू ने IRCTC के दो होटलों रांची और पुरी स्थित BNR होटल के रखरखाव का ठेका साजिश के तहत सुजाता होटल्स नाम की निजी फर्म को दिलाया।

    जांच एजेंसी ने कहा कि इस सौदे के बदले लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन दी गई थी। इस मामले में IRCTC के तत्कालीन जीएम वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय व विनय कोचर भी आरोपी हैं।

    17 जुलाई 2017 को CBI ने लालू समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

    लैंड फॉर जॉब घोटाला

    CBI के अनुसार यह घोटाला भी 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले कई लोगों से उनकी जमीनें लालू परिवार के नाम करवाई गईं। CBI का दावा है कि जमीन ट्रांसफर नौकरी देने से पहले ही कर दी जाती थी। ज्यादातर मामलों में गिफ्ट डीड तैयार कर ली जाती थी।

    जांच एजेंसी के अनुसार लालू के करीबी भल्ला यादव गांवों में जाकर लोगों को समझाते थे कि अगर वे नौकरी चाहते हैं, तो जमीन लालू परिवार के नाम कर दें। CBI ने कहा कि इन जमीनों के बदले में नकद भुगतान किया गया था, जिसे बाद में घूस के रूप में देखा गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.