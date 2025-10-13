लालू, तेजस्वी व राबड़ी देवी पर IRCTC भ्रष्टाचार मामले में धारा 420 के तहत आरोप तय, चुनाव में बढ़ेंगी मुश्किलें

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ दो अहम मामलों IRCTC होटल घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुनवाई हुई। कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि टेंडर घोटाले की पूरी साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई थी। उन्होंने प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया।

कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे? इस पर लालू ने कहा कि सभी आरोप गलत हैं। इस बीच, आज ही लैंड फॉर जॉब केस में भी चार्ज फ्रेम किए जाने हैं, हालांकि इस सुनवाई में लालू या तेजस्वी यादव की मौजूदगी जरूरी नहीं है।

क्या है IRCTC होटल घोटाला? यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। CBI का आरोप है कि लालू ने IRCTC के दो होटलों रांची और पुरी स्थित BNR होटल के रखरखाव का ठेका साजिश के तहत सुजाता होटल्स नाम की निजी फर्म को दिलाया। जांच एजेंसी ने कहा कि इस सौदे के बदले लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन दी गई थी। इस मामले में IRCTC के तत्कालीन जीएम वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय व विनय कोचर भी आरोपी हैं।