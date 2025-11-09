उद्धव ठाकरे के घर के ऊपर ड्रोन दिखने से मचा हड़कंप, मुंबई पुलिस को देनी पड़ी सफाई

डिजिटल डेस्क। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित ठाकरे परिवार के निवास 'मातोश्री' के बाहर शनिवार को एक अज्ञात ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के समय उद्धव ठाकरे घर पर नहीं थे। वह मराठवाड़ा का दौरा कर रहे थे।
उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के अनुसार, ऐसा प्रतीत हुआ कि ड्रोन आवास में झांक रहा था और जब उसे देखा गया तो वह तुरंत उड़ गया। शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे और अनिल परब ने ड्रोन की मौजूदगी पर चिंता जताई और इसे "गंभीर सुरक्षा चूक" बताते हुए इसकी जांच की मांग की।
परब ने किसी भी चरमपंथी पहलू को नकारने की जरूरत पर जोर दिया और मातोश्री की जेड+ सुरक्षा को देखते हुए इस घटना को बेहद संवेदनशील बताया। मुंबई पुलिस ने इसके तुरंत बाद एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि ड्रोन बीकेसी-खेरवाड़ी बेल्ट में चल रही पॉड-टैक्सी परियोजना के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा अधिकृत सर्वेक्षण का हिस्सा था।
पुलिस ने बताया कि 8 से 16 नवंबर के बीच परमिशन दी गई थी, और जनता से गलत सूचनाओं से बचने का आग्रह किया।