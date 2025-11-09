मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    उद्धव ठाकरे के घर के ऊपर ड्रोन दिखने से मचा हड़कंप, मुंबई पुलिस को देनी पड़ी सफाई

    Uddhav Thackeray: मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित ठाकरे परिवार के निवास 'मातोश्री' के बाहर शनिवार को एक अज्ञात ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इलाके में हड़कंप मच गया। इस पर शिवसेना (यूबीटी) विधायक अनिल परब ने आतंकवादी साजिश का शक जताते हुए जांच की मांग की।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 04:51:45 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 04:58:03 PM (IST)
    उद्धव ठाकरे के घर के ऊपर ड्रोन दिखने से मचा हड़कंप, मुंबई पुलिस को देनी पड़ी सफाई
    उद्धव ठाकरे के घर के ऊपर ड्रोन दिखने से मचा हड़कंप

    HighLights

    1. उद्धव ठाकरे के घर के ऊपर दिखा ड्रोन
    2. पार्टी नेता अनिल परब ने की जांच की मांग
    3. मुंबई पुलिस ने ड्रोन सर्वे का दिया हवाला

    डिजिटल डेस्क। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित ठाकरे परिवार के निवास 'मातोश्री' के बाहर शनिवार को एक अज्ञात ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के समय उद्धव ठाकरे घर पर नहीं थेवह मराठवाड़ा का दौरा कर रहे थे

    उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के अनुसार, ऐसा प्रतीत हुआ कि ड्रोन आवास में झांक रहा था और जब उसे देखा गया तो वह तुरंत उड़ गयाशिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे और अनिल परब ने ड्रोन की मौजूदगी पर चिंता जताई और इसे "गंभीर सुरक्षा चूक" बताते हुए इसकी जा की मा की


    अनिल परब ने घटना को बेहद संवेदनशील बताया

    परब ने किसी भी चरमपंथी पहलू को नकारने की जरूरत पर जोर दिया और मातोश्री की जेड+ सुरक्षा को देखते हुए इस घटना को बेहद संवेदनशील बतायामुंबई पुलिस ने इसके तुरंत बाद एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि ड्रोन बीकेसी-खेरवाड़ी बेल्ट में चल रही पॉड-टैक्सी परियोजना के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा अधिकृत सर्वेक्षण का हिस्सा था

    पुलिस ने बताया कि 8 से 16 नवंबर के बीच परमिशन दी गई थी, और जनता से गलत सूचनाओं से बचने का आग्रह किया

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.