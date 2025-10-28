Aadhaar Card New Rules: अब 1 नवंबर से घर बैठे कर सकेंगे अपडेट, जानें आधार कार्ड से जुड़े 3 बड़े नियम

डिजिटल डेस्क। अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) आधार से जुड़े तीन बड़े नियम बदलने जा रहा है। अब आधार अपडेट करवाने के लिए आपको नामांकन केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी - ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे।
UIDAI के नए नियमों के तहत नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आप ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। पहले ये सुविधा सिर्फ केंद्रों पर मिलती थी, लेकिन अब सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से ऑटो वेरिफिकेशन होगा। इससे अपडेट की प्रक्रिया और भी तेज, आसान और सुरक्षित हो जाएगी।
अब आधार अपडेट करवाने पर अलग-अलग शुल्क देना होगा -
UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी पैन धारकों को अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा।
अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। नए पैन आवेदनों के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए KYC प्रक्रिया और सरल हो गई है। इसमें आधार OTP, वीडियो KYC या आमने-सामने सत्यापन का विकल्प दिया गया है, जिससे प्रोसेस पूरी तरह पेपरलेस और फास्ट हो जाएगा।
इन नए बदलावों से आधार धारकों को कई फायदे होंगे -