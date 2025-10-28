Aadhaar Card New Rules: अब 1 नवंबर से घर बैठे कर सकेंगे अपडेट, जानें आधार कार्ड से जुड़े 3 बड़े नियम

डिजिटल डेस्क। अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) आधार से जुड़े तीन बड़े नियम बदलने जा रहा है। अब आधार अपडेट करवाने के लिए आपको नामांकन केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी - ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे।

अब घर बैठे करें आधार अपडेट UIDAI के नए नियमों के तहत नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आप ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। पहले ये सुविधा सिर्फ केंद्रों पर मिलती थी, लेकिन अब सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से ऑटो वेरिफिकेशन होगा। इससे अपडेट की प्रक्रिया और भी तेज, आसान और सुरक्षित हो जाएगी।