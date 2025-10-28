मेरी खबरें
    Aadhaar Card Rules Change 2025: अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) आधार से जुड़े तीन बड़े नियम बदलने जा रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 02:34:33 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 02:36:54 PM (IST)
    Aadhaar Card New Rules: अब 1 नवंबर से घर बैठे कर सकेंगे अपडेट, जानें आधार कार्ड से जुड़े 3 बड़े नियम
    आधार कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव।

    HighLights

    1. आधार कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव।
    2. नवंबर से घर बैठे कर सकेंगे अपडेट।
    3. जानें आधार अपडेट की नई फीस।

    डिजिटल डेस्क। अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) आधार से जुड़े तीन बड़े नियम बदलने जा रहा है। अब आधार अपडेट करवाने के लिए आपको नामांकन केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी - ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे।

    अब घर बैठे करें आधार अपडेट

    UIDAI के नए नियमों के तहत नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी आप ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। पहले ये सुविधा सिर्फ केंद्रों पर मिलती थी, लेकिन अब सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से ऑटो वेरिफिकेशन होगा। इससे अपडेट की प्रक्रिया और भी तेज, आसान और सुरक्षित हो जाएगी।


    आधार अपडेट की नई फीस

    अब आधार अपडेट करवाने पर अलग-अलग शुल्क देना होगा -

    • नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट - 75 रुपये

    • फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट - 125 रुपये

    • बच्चों (5 से 7 साल और 15 से 17 साल) के लिए बायोमेट्रिक अपडेट - मुफ्त

    • ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट - 14 जून 2026 तक मुफ्त, इसके बाद 75 रुपये

    • आधार प्रिंट निकालने की फीस - 40 रुपये

    • घर पर नामांकन सेवा - पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये, उसी पते पर हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपये

    आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य

    UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी पैन धारकों को अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा।

    अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। नए पैन आवेदनों के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा।

    KYC प्रक्रिया हुई आसान

    अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए KYC प्रक्रिया और सरल हो गई है। इसमें आधार OTP, वीडियो KYC या आमने-सामने सत्यापन का विकल्प दिया गया है, जिससे प्रोसेस पूरी तरह पेपरलेस और फास्ट हो जाएगा।

    फायदा क्या होगा?

    इन नए बदलावों से आधार धारकों को कई फायदे होंगे -

    • समय की बचत

    • लाइन में लगने की जरूरत नहीं

    • प्रक्रिया होगी सुरक्षित और पेपरलेस

    • अपडेट में पारदर्शिता बढ़ेगी

