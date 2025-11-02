Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड अपडेट करना हुआ और आसान, अब घर बैठे करें सुधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधार अपडेट की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बना दिया है। अब आप अपने नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां घर बैठे ही माईआधार पोर्टल के जरिए अपडेट कर सकते हैं।

डिजिटल डेस्क। आधार कार्डधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अपना आधार अपडेट करवाने के लिए न तो लंबी लाइन में लगने की जरूरत होगी और न ही किसी सेवा केंद्र के चक्कर काटने की।

यूआईडीएआई ने यह भी घोषणा की है कि 14 जून 2026 तक आधार अपडेट ऑनलाइन पूरी तरह निशुल्क रहेगा। इससे नागरिकों को बिना किसी शुल्क के अपनी गलत जानकारी सुधारने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो में बदलाव के लिए आपको अब भी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा।

ऑनलाइन आधार अपडेट की नई प्रक्रिया

माईआधार पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। उसके बाद अपडेट आधार विकल्प चुनकर आप उस जानकारी को संशोधित कर सकते हैं, जिसे बदलना चाहते हैं।

जरूरी दस्तावेज (जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) अपलोड करें और रिक्वेस्ट सबमिट करें। सत्यापन के बाद आपका अपडेट आधार प्रोफाइल में दिखने लगेगा।

आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य

UIDAI के अनुसार हर पैन कार्ड धारक को 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स और वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे। नए पैन कार्ड के आवेदन में भी आधार सत्यापन आवश्यक रहेगा।