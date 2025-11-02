Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड अपडेट करना हुआ और आसान, अब घर बैठे करें सुधार

मेरी खबरें
    यूआईडीएआई ने आधार अपडेट प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बना दिया है। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन नाम, पता या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। 14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट निशुल्क रहेगा। बायोमेट्रिक बदलाव के लिए सेवा केंद्र जाना अनिवार्य होगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 08:46:20 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 08:46:20 AM (IST)
    आधार कार्डधारकोंको बड़ी राहत मिली है।

    1. 14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट मुफ्त रहेगा।
    2. नाम, पता, मोबाइल नंबर घर बैठे बदलें।
    3. बायोमेट्रिक बदलाव सेवा केंद्र पर ही संभव।

    डिजिटल डेस्क। आधार कार्डधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अपना आधार अपडेट करवाने के लिए न तो लंबी लाइन में लगने की जरूरत होगी और न ही किसी सेवा केंद्र के चक्कर काटने की।

    भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधार अपडेट की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बना दिया है। अब आप अपने नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां घर बैठे ही माईआधार पोर्टल के जरिए अपडेट कर सकते हैं।

    यूआईडीएआई ने यह भी घोषणा की है कि 14 जून 2026 तक आधार अपडेट ऑनलाइन पूरी तरह निशुल्क रहेगा। इससे नागरिकों को बिना किसी शुल्क के अपनी गलत जानकारी सुधारने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

    हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो में बदलाव के लिए आपको अब भी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा।

    ऑनलाइन आधार अपडेट की नई प्रक्रिया

    माईआधार पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। उसके बाद अपडेट आधार विकल्प चुनकर आप उस जानकारी को संशोधित कर सकते हैं, जिसे बदलना चाहते हैं।

    जरूरी दस्तावेज (जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) अपलोड करें और रिक्वेस्ट सबमिट करें। सत्यापन के बाद आपका अपडेट आधार प्रोफाइल में दिखने लगेगा।

    आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य

    UIDAI के अनुसार हर पैन कार्ड धारक को 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे टैक्स और वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे। नए पैन कार्ड के आवेदन में भी आधार सत्यापन आवश्यक रहेगा।


    आसान हुई KYC प्रोसेस

    बैंकों और वित्तीय संस्थानों में KYC कराना अब बेहद आसान हो गया है। अब तीन ऑप्शन मिलेंगे....

    • आधार OTP वेरिफिकेशन

    • वीडियो KYC

    • फेस-टू-फेस वेरिफिकेशन

    • यह प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और समय बचाने वाली होगी।

    फीस की जानकारी

    • ऑनलाइन आधार अपडेट (14 जून 2026 तक)- फ्री

    • नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट- 125 रुपये

    • फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट- फ्री

    • बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट (5-7 वर्ष, 15-17 वर्ष)- 75 रुपये

    • आधार रीप्रिंट (प्रिंटेड कॉपी)- 40 रुपये

    • घर पर नामांकन सेवा- 700 रुपये (पहले व्यक्ति के लिए), 350 रुपये (प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए)

