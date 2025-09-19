Aaj Ka Mausam: अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कब और कहां होगी बारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, Delhi-NCR Weather Update के अनुसार अगले 24 घंटों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। यह स्थिति 19 सितंबर तक बनी रहेगी। 18 सितंबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, जबकि 19 सितंबर को धूप खिलने से पारा 37°C तक पहुंच सकता है।
IMD ने Jharkhand Weather Alert जारी करते हुए अगले 5 दिनों तक येलो अलर्ट लगाया है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ क्षेत्रों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा।
Bihar Weather Update के अनुसार गुरुवार को जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया और उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश होगी। वहीं, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भी तेज बारिश की संभावना है। पटना, भभुआ और लखीसराय समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है।
IMD ने बताया कि 18 से 19 सितंबर तक Tamil Nadu Weather और Kerala Weather में हल्की से मध्यम बारिश या तूफान हो सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और कर्नाटक के तटीय हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। अगले 5 दिनों तक तटीय तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
पूर्वोत्तर राज्यों में भी Heavy Rain Alert है। अरुणाचल प्रदेश में 18-19 सितंबर, असम और मेघालय में 18-23 सितंबर तक और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में 19-23 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
निजी मौसम एजेंसी स्काइमेट के अनुसार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण गुजरात में बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं।
इसे भी पढ़ें... MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 24 जिलों में आज बारिश का IMD Alert, भोपाल, इंदौर में भी बरसेंगे बादल