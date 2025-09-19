Aaj Ka Mausam: अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कब और कहां होगी बारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, Delhi-NCR Weather Update के अनुसार अगले 24 घंटों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। यह स्थिति 19 सितंबर तक बनी रहेगी। 18 सितंबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, जबकि 19 सितंबर को धूप खिलने से पारा 37°C तक पहुंच सकता है।

झारखंड में येलो अलर्ट IMD ने Jharkhand Weather Alert जारी करते हुए अगले 5 दिनों तक येलो अलर्ट लगाया है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ क्षेत्रों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा।