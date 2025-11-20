मेरी खबरें
    Aaj ka Mausam: यहां भारी बारिश होने की संभावना, जानें MP समेत किन राज्यों के लिए IMD का शीतलहर अलर्ट जारी

    IMD ने 20 से 25 नवंबर तक दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। अंडमान–निकोबार, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में तेज बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 20–21 नवंबर को शीतलहर का प्रकोप रहने की संभावना है। मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 07:43:24 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 07:43:24 AM (IST)
    उत्तर भारत में अब ठंड, दक्षिण में बारिश (फोटो- एएनआई)

    HighLights

    1. तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में 24 नवंबर तक बारिश।
    2. मध्य प्रदेश में 20 - 21 नवंबर को गंभीर शीतलहर का अलर्ट।
    3. महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत के तापमान में बढ़ोतरी।

    डिजिटल डेस्क। मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण मौसम चेतावनियां जारी की हैं। दक्षिण भारत, विशेषकर तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में 24 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं, मध्य भारत और पश्चिम भारत में रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, जबकि मध्य प्रदेश में शीतलहर का असर तेज हो सकता है।

    दक्षिण भारत में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा

    IMD के अनुसार,

    • 20–23 नवंबर : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश, 21 नवंबर को कुछ जगह बहुत भारी बारिश।

    • 19–25 नवंबर : तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा।

    • 21–24 नवंबर : केरल और माहे में तेज बारिश।

    • 25 नवंबर : तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भारी वर्षा की आशंका।

    बारिश के इस सिलसिले से दक्षिण राज्यों में मौसम सामान्य से अधिक प्रभावित रहेगा।

    मध्य भारत और पश्चिमी राज्यों में तापमान बढ़ेगा

    IMD की रिपोर्ट के अनुसार,

    • मध्य भारत में अगले 5 दिनों में रात का तापमान 2–4 डिग्री बढ़ सकता है।

    • उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी भागों में अगले सप्ताह तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान है।

    • महाराष्ट्र में रात का तापमान अगले 5 दिनों में 2–4 डिग्री बढ़ सकता है।

    • गुजरात में अगले 4 दिनों में तापमान में 2–3 डिग्री की वृद्धि होगी।

    मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट

    - 20 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति रह सकती है। 21 नवंबर को भी कुछ इलाकों में शीतलहर जारी रहेगी।

    इसके साथ ही 20 नवंबर को मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। देशभर में मौसम का यह मिश्रित प्रभाव आने वाले दिनों में कई राज्यों के सामान्य जीवन को प्रभावित कर सकता है।


