Aaj ka Mausam: इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया 7 दिनों का अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 5 से 10 सितंबर तक देश के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कई राज्यों में लगातार बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की भी संभावना बनी रहेगी।

कोंकण, गोवा और मध्य भारत में जोरदार बारिश 5 सितंबर को कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी दिन तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5 और 6 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

राजस्थान और उत्तराखंड में अलर्ट पूर्वी राजस्थान में 5 से 7 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 6 और 7 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, उत्तराखंड में 5 से 8 सितंबर तक कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी में बरसेंगे बादल पंजाब में 10 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 और फिर 8 से 10 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।