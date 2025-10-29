मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 05:21:36 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 05:41:01 PM (IST)
    पंजाब में आम आदमी क्लीनिक: स्वास्थ्य का भरोसेमंद समाधान
    HighLights

    1. 881 क्लीनिक, 2.20 करोड़ मरीजों का इलाज।
    2. अभी तक हुई कुल 1050 करोड़ रुपये की बचत।
    3. राज्‍य में कुल 80 लाख से अधिक टेस्ट मुफ्त हुए।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल से पंजाब में आम आदमी क्लीनिक योजना लागू हुई, जो अब जनता के लिए भरोसे और राहत का केंद्र बन गई है।

    अक्टूबर 2025 तक कुल 881 क्लीनिक कार्यरत हैं — 530 ग्रामीण और 312 शहरी क्षेत्रों में। अब तक 2.20 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज हुआ, जबकि 80 लाख से अधिक टेस्ट मुफ्त किए गए।

    हर क्लीनिक में 107 प्रकार की दवाएं और 47 प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त उपलब्ध हैं। औसतन 70–80 मरीज प्रतिदिन यहां आते हैं। गर्भवती महिलाओं और नशा पीड़ितों के लिए भी विशेष सेवाएं दी जा रही हैं।

    सरकार ने सीएमओ और एसएमओ को स्थानीय स्तर पर दवा खरीद के अधिकार दिए हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा, “यह योजना इलाज, दवा और सम्मान — तीनों को समान रूप से मुफ्त और सभी के लिए उपलब्ध कराती है।”


