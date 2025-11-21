बेटे की सगाई वाले दिन पसरा मातम... AC शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, पति-पत्नी समेत पूरे परिवार की मौत

डिजिटल डेस्क। गुजरात के गोधरा में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहाँ एक ही परिवार के चार सदस्यों की आग और धुएं की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना वृंदावन नगर-2 इलाके की है। पुलिस के अनुसार, हादसा घर में लगे स्प्लिट AC में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ, जिसके बाद आग ग्राउंड फ्लोर पर रखे सोफे तक फैल गई।

मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 7 बजे अचानक आग लगी और देखते-ही-देखते धुआं पूरे घर में भर गया। धुएं के कारण दम घुटने से जौहरी कमल दोशी (50), उनकी पत्नी देवलबेन (45), और दोनों बेटे देव (24) व राज (22) की मौत हो गई। परिवार सोते हुए ही हादसे की चपेट में आ गया, जिससे उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।