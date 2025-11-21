मेरी खबरें
    बेटे की सगाई वाले दिन पसरा मातम... AC शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, पति-पत्नी समेत पूरे परिवार की मौत

    AC Short Circuit In Godhar Gujarat: गुजरात के गोधरा में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहाँ एक ही परिवार के चार सदस्यों की आग और धुएं की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना वृंदावन नगर-2 इलाके की है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 04:12:31 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 04:12:31 PM (IST)
    1. गोधरा में AC शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग।
    2. पति-पत्नी और दो बेटों की दम घुटने से मौत।
    3. बेटे की सगाई की चल रही थीं तैयारियाँ।

    डिजिटल डेस्क। गुजरात के गोधरा में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहाँ एक ही परिवार के चार सदस्यों की आग और धुएं की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना वृंदावन नगर-2 इलाके की है। पुलिस के अनुसार, हादसा घर में लगे स्प्लिट AC में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ, जिसके बाद आग ग्राउंड फ्लोर पर रखे सोफे तक फैल गई।

    मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 7 बजे अचानक आग लगी और देखते-ही-देखते धुआं पूरे घर में भर गया। धुएं के कारण दम घुटने से जौहरी कमल दोशी (50), उनकी पत्नी देवलबेन (45), और दोनों बेटे देव (24) व राज (22) की मौत हो गई। परिवार सोते हुए ही हादसे की चपेट में आ गया, जिससे उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।


    बेटे की सगाई की थीं तैयारियाँ

    परिवार अपने एक बेटे की सगाई की तैयारी कर रहा था और शुक्रवार को उन्हें वापी के लिए निकलना था। लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।

    पुलिस की शुरुआती जांच में क्या निकला?

    ए-डिविजन पुलिस स्टेशन के अधिकारी आरएम वसैया ने बताया कि आग AC में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। लकड़ी के फर्नीचर में आग फैलने के बाद धुआं तेजी से घर में भर गया। चारों की मौत दम घुटने से हुई, जबकि एक सदस्य को जलने के भी हल्के निशान मिले हैं।

    आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची और घर के अंदर से चारों लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

