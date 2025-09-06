गुजरात के पावागढ़ में हादसा, मालवाहक रोपवे गिरने से 6 लोगों की मौत

एजेंसी, पावागढ़। गुजरात के पावागढ़ से एक हादसे की खबर सामने आई है। शनिवार को पावागढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ में एक मालवाहक रोपवे के दुर्घटनाग्रस्त होने से छह लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि यह दुर्घटना रस्सी टूटने के कारण हुई। पंचमहल कलेक्टर ने दो लिफ्टमैन, दो मज़दूरों और दो अन्य लोगों सहित छह लोगों की मौत की पुष्टि की है। कलेक्टर के अनुसार, दुर्घटना दोपहर लगभग 3:30 बजे हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुँच गईं। प्रशासन ने दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है।