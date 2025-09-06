मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गुजरात के पावागढ़ में हादसा, मालवाहक रोपवे गिरने से 6 लोगों की मौत

    शनिवार को पावागढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ में एक मालवाहक रोपवे के दुर्घटनाग्रस्त होने से मज़दूरों और लिफ्टमैन समेत छह लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना रस्सी टूटने के कारण हुई और मामले की जाँच जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 05:51:52 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 06:16:49 PM (IST)
    गुजरात के पावागढ़ में हादसा, मालवाहक रोपवे गिरने से 6 लोगों की मौत
    घटना के बाद मौके पर बचाव कार्य शुरू किया गया।

    HighLights

    1. चांपानेर से तीन चरणों में उभरती पावागढ़ पहाड़ी 1,471 फीट की ऊँचाई पर एक पठारी क्षेत्र है।
    2. इसके शिखर पर देवी काली का विशाल मंदिर है, जहाँ सालाना लगभग 25 लाख पर्यटक आते हैं।
    3. खराब मौसम के कारण जनता के उपयोग के लिए बनाया गया यह रोपवे आज सुबह से ही बंद था।

    एजेंसी, पावागढ़। गुजरात के पावागढ़ से एक हादसे की खबर सामने आई है। शनिवार को पावागढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ में एक मालवाहक रोपवे के दुर्घटनाग्रस्त होने से छह लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि यह दुर्घटना रस्सी टूटने के कारण हुई। पंचमहल कलेक्टर ने दो लिफ्टमैन, दो मज़दूरों और दो अन्य लोगों सहित छह लोगों की मौत की पुष्टि की है। कलेक्टर के अनुसार, दुर्घटना दोपहर लगभग 3:30 बजे हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुँच गईं। प्रशासन ने दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है।

    • समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पंचमहल के डीएसपी हर्ष दुधात ने बताया कि पावागढ़ में रोपवे के लिए निर्माण सामग्री ले जा रही एक ट्रॉली के खराब हो जाने से छह लोगों की मौत हो गई।

    • उन्होंने बताया कि पुलिस और दमकल की टीमें बचाव और राहत अभियान चला रही हैं।

    • लगभग 800 मीटर की ऊँचाई पर स्थित इस मंदिर तक लगभग 2,000 सीढ़ियाँ चढ़कर या केबल कार के ज़रिए पहुँचा जा सकता है।

    • अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण जनता के उपयोग के लिए बनाया गया रोपवे सुबह से ही बंद था।

    • चांपानेर से तीन चरणों में उभरती पावागढ़ पहाड़ी 1,471 फीट की ऊँचाई पर एक पठारी क्षेत्र है।

    • इसके शिखर पर देवी काली को समर्पित एक विशाल मंदिर है, जहाँ सालाना लगभग 25 लाख पर्यटक आते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.