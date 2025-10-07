मेरी खबरें
    एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की 60 करोड़ फ्रॉड मामले में बढ़ी मुश्किलें, EOW ने 5 घंटे की पूछताछ

    बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में पांच घंटे पूछताछ की। मामला उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि व्यापार विस्तार के नाम पर पैसे लेकर निजी खर्चों में उपयोग किया गया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 10:18:02 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 10:31:38 AM (IST)
    शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. शिल्पा शेट्टी से EOW ने पांच घंटे पूछताछ की।
    2. मामला 60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा।
    3. पति राज कुंद्रा से भी पहले पूछताछ हुई थी।

    एजेंसी, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में करीब पांच घंटे तक पूछताछ के लिए बुलाया।

    यह पूछताछ शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के सिलसिले में की गई। हालांकि, अब तक इस मामले में उनके प्रत्यक्ष संबंध या संलिप्तता को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। इसी मामले में EOW ने राज कुंद्रा समेत पांच लोगों के बयान दर्ज किए थे। सितंबर में दंपती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था।

    शिल्पा शेट्टी पर लगे गंभीर आरोप

    naidunia_image

    व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया था कि 2015 से 2023 के बीच, इस जोड़े ने अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने उनसे 60 करोड़ रुपये लिए थे, लेकिन इसे निजी खर्चों पर खर्च कर दिया। दंपति ने कथित तौर पर यह पैसा ऋण के रूप में लिया था, लेकिन बाद में कर बचत का हवाला देते हुए इसे निवेश के रूप में दिखाया।

    कोठारी के अनुसार उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पैसा एक निश्चित समय के भीतर 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा और सुश्री शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें लिखित रूप में व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर, सुश्री शेट्टी ने फर्म के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

    व्यवसायी ने दावा किया कि उन्हें बाद में पता चला कि कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन का मामला भी चल रहा है, जिसके बारे में उन्हें पहले सूचित नहीं किया गया था।

