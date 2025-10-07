एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की 60 करोड़ फ्रॉड मामले में बढ़ी मुश्किलें, EOW ने 5 घंटे की पूछताछ

एजेंसी, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में करीब पांच घंटे तक पूछताछ के लिए बुलाया।

यह पूछताछ शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के सिलसिले में की गई। हालांकि, अब तक इस मामले में उनके प्रत्यक्ष संबंध या संलिप्तता को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। इसी मामले में EOW ने राज कुंद्रा समेत पांच लोगों के बयान दर्ज किए थे। सितंबर में दंपती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था।

शिल्पा शेट्टी पर लगे गंभीर आरोप व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया था कि 2015 से 2023 के बीच, इस जोड़े ने अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने उनसे 60 करोड़ रुपये लिए थे, लेकिन इसे निजी खर्चों पर खर्च कर दिया। दंपति ने कथित तौर पर यह पैसा ऋण के रूप में लिया था, लेकिन बाद में कर बचत का हवाला देते हुए इसे निवेश के रूप में दिखाया। कोठारी के अनुसार उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पैसा एक निश्चित समय के भीतर 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा और सुश्री शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें लिखित रूप में व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर, सुश्री शेट्टी ने फर्म के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।