Aditya L1 Video: अब आदित्य एल1 ने ली सेल्फी, पृथ्वी और चंद्रमा की भी दिखी अद्भुत तस्वीर

आदित्य-एल1 (Aditya L1 Video) ने आज पृथ्वी और चंद्रमा के साथ एक खास सेल्फी ली है, जिसे इसरो ने शेयर किया है।

Aditya-L1,

destined for the Sun-Earth L1 point,

takes a selfie and

images of the Earth and the Moon.#AdityaL1 pic.twitter.com/54KxrfYSwy

— ISRO (@isro) September 7, 2023

Aditya L1 की कक्षा में बदलाव

आपको बता दें कि जब से Aditya L1 लॉन्चिंग हुई है, तब से अभी तक दो बार पृथ्वी की कक्षा बदल चुका है। अपनी तय दिशा के आधार पर Aditya L1 सूर्य के एल1 प्वाइंट की ओर तेजी बढ़ रहा है। Aditya L1 करीब 4 माह बाद सूर्य और धरती के बीच स्थित एल1 बिंदु पर पहुंचेगा।

15 लाख किमी की दूरी

Aditya L1 चार माह में करीब 15 लाख किमी की दूरी तय करेगा। इसरो के सूर्य मिशन में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। यात्रा पूरी होने के बाद Aditya L1 के सारे पेलोड्स ऑन किए जाएंगे। यह उपग्रह सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। इस बारे में विस्तृत अध्ययन करेगा।