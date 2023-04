असद एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने मीडिया से कहा-माफिया के खिलाफ जारी है जीरो टॉलरेंस नीति

Asad Ahmad Encounter: अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने प्रेस वार्ता करके घटना की पूरी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के विशेष महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि माफिया के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस नीति का परिणाम आज सबके सामने है। हमारे पास जानकारी थी कि आरोपी अतीक और अशरफ को भागने में मदद करने के लिए मामले (उमेश पाल हत्याकांड) में उन्हें वापस यूपी ला रहे पुलिस के काफिले पर हमला हो सकता है। इस सूचना के मद्देनजर सिविल पुलिस और विशेष बलों की टीमों को तैनात किया गया था।

The government has adopted a zero-tolerance policy against the mafia. The result of this policy is before everyone today: Prashant Kumar, Special DG, Law & Order, Uttar Pradesh pic.twitter.com/V5kLVF8vdd — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 13, 2023

#WATCH | Bodies of criminals Asad and Ghulam brought to Jhansi Medical College for examination Former MP Atiq Ahmed's son Asad and aide were killed in an encounter by UP STF in Jhansi today. They were wanted in lawyer Umesh Pal murder case. pic.twitter.com/EmR2SCYZhe — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 13, 2023

