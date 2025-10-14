आखिर क्यों की थी IPS Pooran Kumar ने आत्महत्या? हरियाणा के ASI ने अपने सुसाइड नोट में बताया

डिजिटल डेस्क, रोहतक। रोहतक रेंज के पूर्व आईजी आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आईजी ऑफिस की साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप राठर ने रोहतक स्थित अपने आवास पर सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके से पुलिस को चार पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो मिला है, जिसमें एएसआई ने आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

'भ्रष्टाचार परिवार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए' सुसाइड नोट में संदीप राठर ने लिखा है कि पूरन कुमार भ्रष्टाचारी थे और उन्होंने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या की थी। उन्होंने अपने नोट में डीजीपी की ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा कि वह अपनी शहादत देकर सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। राठर ने यह भी कहा कि “इस भ्रष्टाचार परिवार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।”