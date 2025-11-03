क्या सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री? कर्नाटक के मंत्री बोले– 'कोई क्रांति नहीं'

डिजिटल डेस्क। कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। राज्य के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने रविवार को कहा कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यह बदलाव 2028 में सिद्धारमैया के कार्यकाल पूरा होने के बाद ही होगा।
बीते कुछ दिनों से राज्य में “नवंबर क्रांति” की चर्चाएं तेज थीं। कहा जा रहा था कि कांग्रेस सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर मुख्यमंत्री बदल सकती है। हालांकि मंत्री खान ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सिद्धारमैया 2028 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कोई बदलाव नहीं होने वाला है।
क्या कहा मंत्री ने
पत्रकारों से बातचीत में आवास मंत्री खान ने कहा, “मैंने पहले ही कहा है कि कोई क्रांति नहीं हो रही। सिद्धारमैया 2028 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।” उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा केवल अफवाह है और विपक्ष भाजपा इन बातों को जानबूझकर फैला रही है ताकि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की बात को छिपाया जा सके।
जब पत्रकारों ने पूछा कि शिवकुमार के समर्थक “अगला मुख्यमंत्री हमारा नेता” जैसे नारे क्यों लगा रहे हैं, तो खान ने कहा, “ऐसी इच्छा रखना स्वाभाविक है। शिवकुमार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 2028 तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके बाद शिवकुमार ही पदभार संभालेंगे।”
पार्टी को मजबूत करेंगे
खान ने आगे कहा कि शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों ने मिलकर पार्टी को मजबूत किया है। उनकी वजह से ही कांग्रेस को विधानसभा में 140 सीटें मिलीं। उन्होंने कहा, “शिवकुमार ने भी पार्टी के लिए काम किया है। हम सब चाहते हैं कि सिद्धारमैया के बाद वही मुख्यमंत्री बनें।”
राज्य के राजनीतिक हलकों में लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता साझा करने पर सहमति दी थी। हालांकि, सिद्धारमैया ने हाल ही में कहा था कि वे पार्टी आलाकमान के फैसले के अनुसार पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। मंत्री खान ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बदलने की जो भी बातें कही जा रही हैं, वे भाजपा द्वारा गढ़ी गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
