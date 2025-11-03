क्या सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार बनेंगे मुख्यमंत्री? कर्नाटक के मंत्री बोले– 'कोई क्रांति नहीं'

डिजिटल डेस्क। कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। राज्य के मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने रविवार को कहा कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यह बदलाव 2028 में सिद्धारमैया के कार्यकाल पूरा होने के बाद ही होगा।

बीते कुछ दिनों से राज्य में “नवंबर क्रांति” की चर्चाएं तेज थीं। कहा जा रहा था कि कांग्रेस सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर मुख्यमंत्री बदल सकती है। हालांकि मंत्री खान ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सिद्धारमैया 2028 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कोई बदलाव नहीं होने वाला है।