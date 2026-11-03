वेटर पर हाथ उठाना रईसजादे को पड़ा भारी, होटल ने दिखाया बाहर का रास्ता, बदतमीज गेस्ट की एंट्री जिंदगी भर के लिए बैन

डिजीटल डेस्क। आगरा के ताजमहल पूर्वी गेट रोड स्थित होटल ताज कन्वेंशन में आए एक मेहमान ने वेटर को थप्पड़ मार दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मेहमान की अंग्रेजी में कही कुछ बात वेटर को समझ नहीं आई थी। इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए होटल का संचालन करने वाली कंपनी एसएलएमजी बेवरेजेज के संयुक्त प्रबंध निदेशक पारितोष लधानी ने आरोपी मेहमान के होटल में आने पर जिंदगी भर के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक पारितोष लधानी ने इस पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर साझा की है। उन्होंने बताया कि होटल के रेस्तरां में कांति नाम का कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहा था। वह एक साधारण किसान परिवार से आता है। बातचीत के दौरान वेटर अंग्रेजी में कही बात को पूरी तरह समझ नहीं सका, जिससे उनके बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो गई।

इस मामूली सी बात पर आपा खोकर मेहमान ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दीं और ड्यूटी कर रहे कर्मचारी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नौकरी चले जाने के डर से पीड़ित कर्मचारी कांति ने न तो कोई शिकायत दर्ज कराई और न ही घटना का विरोध किया। जब यह मामला प्रबंधन के संज्ञान में आया, तो उन्होंने तुरंत आरोपी ग्राहक को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया।