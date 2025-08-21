मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 01:19:54 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 01:55:03 PM (IST)
    'हां मैंने उसे मार डाला...', 8वीं के आरोपी छात्र की इंस्टाग्राम चैट से खुले कई राज, हत्या करने का नहीं दिखा पछतावा
    स्कूल के खिलाफ लोगों का हंगामा। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. चैट में आरोपी ने हत्या करने की बात कबूली।
    2. परिजनों ने गुस्से में स्कूल में तोड़फोड़ की।
    3. शिक्षकों-प्राचार्य को पुलिस ने भीड़ से बचाया।

    डिजिटल डेस्क। अहमदाबाद स्कूल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 8वीं के आरोपी मुस्लिम छात्र की इंस्टाग्राम चैट वायरल हो गई है, जिसमें वह हत्या करने की बात कबूल कर रहा है। इसमें वह कह रहा है कि हां मैंने ही उसे चाकू मारा था। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है।

    परिजनों ने स्कूल में की तोड़फोड़

    10वीं के छात्र की मौत से परिजन व हिंदूवादी संगठनों में बहुत गुस्सा है। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान शिक्षकों और प्राचार्य के साथ मारपीट भी की गई। उनको किसी भी तरह पुलिस ने भीड़ से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उसके बाद भीड़ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गई।

    आरोपी ने चैट में कबूला सच

    आरोपी मुस्लिम छात्र की इंस्टाग्राम चैट सामने आ गई है। उसने हत्या करना कबूल कर लिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी और उसके एक दोस्त के बीच बातचीत हो रही है।

    आइए विस्तार से जानते हैं कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई...

    दोस्त: भाई, क्या तुमने आज कुछ किया?

    आरोपी: हां।

    दोस्त: क्या तुमने किसी को चाकू मारा?

    आरोपी: तुम्हें किसने बताया?

    दोस्त: कृपया एक मिनट के लिए फोन करो।

    आरोपी: नहीं, नहीं। मैं अपने भाई के साथ हूं। उसे नहीं पता कि आज क्या हुआ।

    दोस्त: वह मर गया है।

    आरोपी: उसे बता दो कि मैंने उसे मार डाला। वह मुझे जानता है, उसे अभी बता दो।

    दोस्त: असल में क्या हुआ था?

    आरोपी: अरे, उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या करोगे? वगैरह।

    दोस्त: इसके लिए तुम किसी को चाकू मारकर नहीं मार सकते। तुम उसे बस पीट सकते थे, मार नहीं सकते थे।

    आरोपी: अब जो हुआ सो हो गया।

    दोस्त: अपना ख्याल रखना। कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। ये चैट डिलीट कर दो।

    आरोपी: ठीक है।

