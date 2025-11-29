सूरज बन रहा विमानों के लिए खतरा? इंडिगो-एअर इंडिया की 250 उड़ानों पर असर, एयरबस का अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क। अगर आप हवाई सफर की योजना बना रहे हैं, तो उड़ानों में देरी या बदलाव के लिए तैयार रहें। एयरबस (Airbus) ने अपनी लोकप्रिय ए320 सीरीज के विमानों के लिए तकनीकी निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते भारत की दो बड़ी एयरलाइंस एअर इंडिया और इंडिगो की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
एयरबस के इस कदम के बाद दुनियाभर में कई उड़ानों के समय में बदलाव किया जा रहा है। जापान की एएनए एयरलाइंस ने तो 65 उड़ानें रद्द भी कर दी हैं। भारत में भी 200–250 उड़ानों के प्रभावित होने का अनुमान है।
एअर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि एयरबस ए320 विमानों में आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने तक उड़ानों के संचालन में देरी या असुविधा की संभावना रहेगी।
एअर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति वेबसाइट पर चेक करें आवश्यक जानकारी के लिए 011-6969329333 या 011-69329999 पर संपर्क करें। देरी के कारण होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट किया गया है।
इंडिगो ने भी बयान जारी कर कहा कि एयरबस द्वारा जारी वैश्विक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उनके बेड़े में शामिल ए320 विमानों में अनिवार्य तकनीकी अपडेट किए जा रहे हैं। इस दौरान कुछ उड़ानों के समय में बदलाव होगा, टिकट रीबुकिंग में सहायता के लिए टीमें 24×7 उपलब्ध रहेंगी।
एयरबस ने बताया कि उड़ान के दौरान तेज सोलर रेडिएशन ए320 विमानों के डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। इससे फ्लाइट के महत्वपूर्ण डेटा शेयर करने में दिक्कत आ रही है। कंपनी ने संवेदनशील विमानों की पहचान कर ली है और एयरलाइंस से जल्द से जल्द तकनीकी बदलाव लागू करने को कहा है।
जापान - एएनए एयरलाइंस ने 65 फ्लाइट्स रद्द कीं
भारत - 200–250 उड़ानें प्रभावित होने का अनुमान
स्थितियों के अनुसार, कुछ उड़ानें देरी से उड़ेंगी, जबकि कुछ रद्द भी की जा सकती हैं।