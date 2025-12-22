मेरी खबरें
    खतरे में पड़ी यात्रियों की जान! एअर इंडिया प्लेन का एक इंजन हवा में बंद, दूसरे से इमरजेंसी लैंडिंग

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 01:37:26 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 01:41:13 PM (IST)
    खतरे में पड़ी यात्रियों की जान! एअर इंडिया प्लेन का एक इंजन हवा में बंद, दूसरे से इमरजेंसी लैंडिंग
    एयर इंडिया का बोइंग 777-300ER विमान की इमरजेंसी लैडिंग। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. टेक-ऑफ के बाद इंजन ऑइल प्रेशर जीरो हुआ।
    2. पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का निर्णय लिया।
    3. फ्लाइट AI-887 सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट लौटी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। एयर इंडिया का बोइंग 777-300ER विमान 355 यात्रियों को लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहा था। इसी दौरान विमान के दाहिने इंजन में टेक-ऑफ के बाद ही ऑइल प्रेशर जीरो गया। उसके बाद तुरंत ही पायलट ने विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैडिंग वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर करने का फैसला किया। विमान में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित है।

    जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट AI-887 ने सुबह 6:10 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। कुछ समय बाद ही कॉकपिट में दाहिने इंजन के ऑइल प्रेशर में गड़बड़ी का पता चला। इसमें इंजन के मूविंग पार्ट्स तक लुब्रिकेशन नहीं पहुंच पाता, जिससे इंजन काम करना बंद कर देता है। पायलट ने विमान को वापस मोड़ दिया। सुबह करीब 6:52 बजे सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।


    विमान में सवार थे 335 यात्री

    विमान ने टेक-ऑफ के बाद कुछ समय तक हवा में चक्कर लगाया। इस दौरान सभी सुरक्षा जांच पूरी की गई। विमान में करीब 335 यात्री सवार थे। लैंडिंग के बाद यात्रियों को उतार लिया गया। उन्हें वैकल्पिक विमानों से मुंबई भेजा गया।

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

    घटना को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एअर इंडिया से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डीजीसीए (DGCA) को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने एयरलाइन को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो।

    DGCA सूत्रों का क्या कहना है

    न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, DGCA से जुड़े सूत्रों ने बताया कि टेक-ऑफ के बाद फ्लैप रिट्रैक्शन के दौरान क्रू को दाहिने इंजन में ऑइल प्रेशर कम दिखा। उसके बाद यू-टर्न लिया गया। विमान के पुराने रिकॉर्ड की भी जांच की गई, लेकिन तेल की खपत या रखरखाव में कोई असामान्य बात सामने नहीं आई है।

