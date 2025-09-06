महिला IPS को धमकाने पर घिरे अजीत पवार, वायरल वीडियो से बढ़ी फजीहत... विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

एजेंसी, मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार पर एक महिला आईपीएस अधिकारी को फोन पर धमकाने का आरोप लग रहा है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अजीत पवार चौतरफा घिर गए हैं। विपक्षी दल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि पवार ने सफाई दी है कि उनका उद्देश्य किसी अधिकारी के काम में हस्तक्षेप करना नहीं था।

कब का है मामला यह मामला 4 सितंबर को सोलापुर जिले के करमाला तहसील के कुर्डू गांव का है। यहां पर ग्रामीण अवैध रूप से बजरी-रोड़ी निकाल रहे थे। सूचना मिलने पर आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और अवैध काम रोकने को कहा। तभी वहां मौजूद एक ग्रामीण ने सीधे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को फोन लगाया।