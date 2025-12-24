Weather Update: यूपी-बिहार सहित उत्तरी राज्यों में अति घने कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में होगी भारी गिरावट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, आने वाले दिनों में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और हिलाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी राज्यों पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के साथ-साथ मध्य प्रेदश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में देश के कई इलाकों में ठंड और घने कोहरे का असर और अधिक बढ़ने वाला है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। IMD की माने तो, आने वाले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।