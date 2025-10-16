मेरी खबरें
    गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, भाजपा के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, जानें वजह

    Gujarat Politics: गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 04:56:01 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 05:01:32 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा है। मुख्यमंत्री शाम तक राज्यपाल को नए मंत्रिमंडल की सूची सौंपेंगे।

    इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़े नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चा थी और अब इस पर पूरी तरह से रोक लग गई है।


    यह तय हुआ है कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम शुक्रवार, 17 अक्टूबर को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा। यह कार्यक्रम सुबह साढ़े ग्यारह बजे होगा। इसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्य कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

    खबर अपडेट की जा रही है।

