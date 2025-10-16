गुजरात की राजनीति में बड़ी हलचल, भाजपा के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, जानें वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा है। मुख्यमंत्री शाम तक राज्यपाल को नए मंत्रिमंडल की सूची सौंपेंगे।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़े नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चा थी और अब इस पर पूरी तरह से रोक लग गई है।