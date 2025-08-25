पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर अमित शाह का बड़ा बयान, बताया अचानक इस्तीफे का असली कारण

डिजिटल डेस्क। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। उसके बाद सियासी गलियारों में उनके इस्तीफे को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे।

विपक्ष ने उनके इस्तीफे के पीछे सरकार से टकराव के आरोप लगाए। अब पहली बार एएनआई के साथ इंटरव्यू में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने उनके इस्तीफे पर सरकार का पक्ष रखा है।

किसी ओर दिशा में न देखें...

Dhankhar ji was sitting on a constitutional post and during his tenure, he did good work according to the constitution. He has resigned due to his personal health problem. One should not try to stretch it too much and find something: Home Minister Amit Shah answering on former VP… pic.twitter.com/UAdTvEKcXt — ANI (@ANI) August 25, 2025

अमित शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि जगदीप धनखड़ जी संवैधानिक पद पर थे। उन्होंने उस पद पर रहते अच्छा काम किया था। उनका कार्यकाल संविधान के अनुसार चला। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते इस्तीफा दिया। बस इतनी सी बात है। इसको ज्यादा खींचकर किसी ओर दिशा में देखने की आवश्यकता नहीं है।