    पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर अमित शाह का बड़ा बयान, बताया अचानक इस्तीफे का असली कारण

    पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर पहली बार गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखा। शाह ने स्पष्ट किया कि धनखड़ का इस्तीफा पूरी तरह व्यक्तिगत कारणों से था और इसे सरकार से टकराव से जोड़ना विपक्ष की बेबुनियाद राजनीति है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 10:55:21 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 10:55:21 AM (IST)
    पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर अमित शाह का बड़ा बयान, बताया अचानक इस्तीफे का असली कारण
    एएनआई को गृहमंत्री अमित शाह ने दिया इंटरव्यू। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दिया।
    2. विपक्ष ने सरकार-धनखड़ टकराव का आरोप लगाया।
    3. अमित शाह ने एएनआई इंटरव्यू में सफाई दी।

    डिजिटल डेस्क। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। उसके बाद सियासी गलियारों में उनके इस्तीफे को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे।

    विपक्ष ने उनके इस्तीफे के पीछे सरकार से टकराव के आरोप लगाए। अब पहली बार एएनआई के साथ इंटरव्यू में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने उनके इस्तीफे पर सरकार का पक्ष रखा है।

    किसी ओर दिशा में न देखें...

    अमित शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि जगदीप धनखड़ जी संवैधानिक पद पर थे। उन्होंने उस पद पर रहते अच्छा काम किया था। उनका कार्यकाल संविधान के अनुसार चला। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते इस्तीफा दिया। बस इतनी सी बात है। इसको ज्यादा खींचकर किसी ओर दिशा में देखने की आवश्यकता नहीं है।

