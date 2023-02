पंजाब में अमृतपाल समर्थकों ने तोड़ा पुलिस का सुरक्षा घेरा, खलिस्‍तानी नारे लगे, हिंसक झड़प

सिख संगठन वारिस पंजाब दे के मुखी Amritpal Singh की ओर से Ajnala Police को दी गई धमकी के बाद गुरुवार को अजनाला थाने के बाहर अमृतपाल के समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों के साथ हंगामा कर दिया। Amritpal के समर्थकों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया और थाने पर कब्जा कर लिया। अमृतपाल भी मौके पर पहुंचा है. यह हंगामा अमृतपाल के करीबी सहयोगी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। पंजाब में आज थाना अजनाला कि पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह के साथी को रिहा करने की मांग को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।

अमृतपाल के समर्थकों ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर थाने में खलीस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। 'वारिस पंजाब डी' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थक अमृतसर में अजनाला पीएस के बाहर तलवारों और बंदूकों के साथ पुलिस बैरिकेड्स के माध्यम से टूट गए। वे इकट्ठा हो गए हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी (अमृतपाल सिंह) के करीबी सहयोगी लवप्रीट टॉफन की गिरफ्तारी का विरोध किया जा सके। 'वारिस पंजाब डी' के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने कहा है कि एफआईआर केवल एक राजनीतिक मकसद के साथ पंजीकृत है।

यदि वे घंटे में मामले को रद्द नहीं करते हैं, तो व्यवस्थापक आगे जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार होगा ... उन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते कुछ भी करो, इसलिए ताकत का यह प्रदर्शन आवश्यक था। अमृतपाल सिंह, प्रमुख 'वारिस पंजाब डी ने कहा है कि झूठी खबर को प्रसारित किया जा रहा है कि पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। सच्चाई यह है कि गिरने के बाद वह घायल हो गया। वास्तव में, हमारे 10-12 लोगों को चोट लगी थी। 24 घंटे के साथ, तुफन सिंह को रिलीज़ किया जाना चाहिए।

हम 24 घंटे का इंतजार भी नहीं करेंगे। अमित शाह ने कहा था कि खालिस्तान के आंदोलन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा था कि इंदिरा गांधी द्वारा भी ऐसा ही किया गया था और यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो आपको परिणामों का सामना करना होगा। यदि गृह मंत्री 'हिंदू राष्ट्र' की मांग करने वालों से भी ऐसा ही कहते हैं, तो मैं देखूंगा कि क्‍या वो पद पर बने रह पाते हैं या नहीं।

#WATCH |Amritsar | 'Waris Punjab De' chief Amritpal Singh says, "...FIR registered only with a political motive. If they don't cancel the case in 1hr, Admin will be responsible for whatever happens next...They think we can't do anything, so this show of strength was necessary..." pic.twitter.com/Cl5Tz5b9wS — ANI (@ANI) February 23, 2023

Punjab | 'Waris Punjab De' Chief Amritpal Singh's supporters break through police barricades with swords and guns outside Ajnala PS in Amritsar They've gathered outside the PS in order to protest against the arrest of his (Amritpal Singh) close aide Lovepreet Toofan. pic.twitter.com/HzqxM5TwRT — ANI (@ANI) February 23, 2023

Amritsar | False news being circulated that police personnel was injured. The truth is that he was injured after he took a fall. In fact,10-12 of our people were hurt.Within 24hrs,Tufan Singh should be released.We won't even wait for 24 hrs:Amritpal Singh, chief 'Waris Punjab De' pic.twitter.com/qbkHwPy8kS — ANI (@ANI) February 23, 2023

Amit Shah had said that won't let Khalistan movement rise. I had said that the same was done by Indira Gandhi&if you do the same then you'd have to face consequences. If the Home Minister says the same to those demanding 'Hindu Rashtra', then I'll see if he remains HM: A. Singh pic.twitter.com/5wCTIby7Xu — ANI (@ANI) February 23, 2023

