डिजिटल डेस्‍क। अमूल ने 22 सितंबर, 2025 से मक्खन, आइसक्रीम और डेयरी उत्पादों सहित 700 से ज़्यादा उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है, जिससे जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। अमूल ने घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पाद पैक की खुदरा कीमतों में कमी की घोषणा की, क्योंकि उसने उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कटौती का लाभ देने का फैसला किया है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी।

जीसीएमएमएफ, जो अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करती है, ने शनिवार को एक बयान में, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने 700 से अधिक उत्पाद पैक की मूल्य सूची में संशोधन की घोषणा की, जिसमें 22 सितंबर, 2025 से अपने ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ प्रदान किया जाएगा।

जानिये कौन सी चीज कितनी सस्‍ती "यह संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी और आलू के स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट-आधारित पेय, आदि जैसे उत्पाद श्रेणियों में किया गया है।" जीसीएमएमएफ ने कहा। मक्खन (100 ग्राम) का एमआरपी 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दिया गया है। घी की दरों में 40 रुपये की कटौती कर 610 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। अमूल प्रोसेस्ड चीज़ ब्लॉक (1 किग्रा) के एमआरपी में 30 रुपये की कटौती कर 545 रुपये प्रति किग्रा कर दी गई है। फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) का नया एमआरपी 22 सितंबर से 95 रुपये होगा, जो अभी 99 रुपये है। " अमूल का मानना ​​है कि कीमतों में कमी से डेयरी उत्पादों, विशेष रूप से आइसक्रीम, पनीर और मक्खन की खपत बढ़ेगी, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है, जिससे विकास का एक बड़ा अवसर पैदा होता है।" बयान में कहा गया है। 36 लाख किसानों के स्वामित्व वाली जीसीएमएमएफ ने कहा कि कीमतों में कमी से उसके डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे उसके कारोबार में वृद्धि होगी। इससे पहले, मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी।

इस कदम से उपभोक्ताओं, खासकर उन परिवारों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए अमूल के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर हैं। कीमतों में कमी से घरेलू बजट में सुधार होगा, जिससे प्रीमियम डेयरी उत्पाद और स्नैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे। डेयरी की कीमतों पर असर अमूल द्वारा कीमतों में संशोधन, मदर डेयरी द्वारा उठाए गए इसी तरह के कदम के बाद आया है, जिसने भी 22 सितंबर, 2025 से दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। यह कटौती, जीएसटी प्रणाली में बड़े बदलाव का हिस्सा है, जिसमें पनीर, मक्खन, चीज़ और आइसक्रीम की कीमतों में भी कटौती शामिल है। चूँकि यूएचटी दूध और पनीर को छूट सहित कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं, अमूल और मदर डेयरी दोनों के फैसले उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक खाद्य उत्पादों को और अधिक किफायती बनाने के सरकार के प्रयास के अनुरूप हैं।