मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Amul Price Cuts: अमूल घी 40 रुपये सस्‍ता होगा, 700 से ज़्यादा प्रोडक्‍ट की कीमतें घटीं, देखें नाम

    अमूल ने 22 सितंबर, 2025 से मक्खन, आइसक्रीम और डेयरी उत्पादों सहित 700 से ज़्यादा उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है, जिससे जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा।मक्खन (100 ग्राम) का एमआरपी 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दिया गया है। घी की दरों में 40 रुपये की कटौती कर 610 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 08:51:14 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 09:11:15 PM (IST)
    Amul Price Cuts: अमूल घी 40 रुपये सस्‍ता होगा, 700 से ज़्यादा प्रोडक्‍ट की कीमतें घटीं, देखें नाम
    अमूल ने घटाए उत्‍पादों के दाम।

    HighLights

    1. पनीर, मक्खन, चीज़ और आइसक्रीम की कीमतों में भी कटौती शामिल है।
    2. मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपये की कटौती की घोषणा की थी।
    3. अमूल के फ्रोजन उत्पादों की रेंज की कीमतों में भी अब कटौती की गई है।

    डिजिटल डेस्‍क। अमूल ने 22 सितंबर, 2025 से मक्खन, आइसक्रीम और डेयरी उत्पादों सहित 700 से ज़्यादा उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है, जिससे जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। अमूल ने घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पाद पैक की खुदरा कीमतों में कमी की घोषणा की, क्योंकि उसने उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कटौती का लाभ देने का फैसला किया है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी।

    naidunia_image

    जीसीएमएमएफ, जो अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करती है, ने शनिवार को एक बयान में, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने 700 से अधिक उत्पाद पैक की मूल्य सूची में संशोधन की घोषणा की, जिसमें 22 सितंबर, 2025 से अपने ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ प्रदान किया जाएगा।

    naidunia_image

    जानिये कौन सी चीज कितनी सस्‍ती

    "यह संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोजन डेयरी और आलू के स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट-आधारित पेय, आदि जैसे उत्पाद श्रेणियों में किया गया है।" जीसीएमएमएफ ने कहा। मक्खन (100 ग्राम) का एमआरपी 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दिया गया है। घी की दरों में 40 रुपये की कटौती कर 610 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। अमूल प्रोसेस्ड चीज़ ब्लॉक (1 किग्रा) के एमआरपी में 30 रुपये की कटौती कर 545 रुपये प्रति किग्रा कर दी गई है। फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) का नया एमआरपी 22 सितंबर से 95 रुपये होगा, जो अभी 99 रुपये है। "

    अमूल का मानना ​​है कि कीमतों में कमी से डेयरी उत्पादों, विशेष रूप से आइसक्रीम, पनीर और मक्खन की खपत बढ़ेगी, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है, जिससे विकास का एक बड़ा अवसर पैदा होता है।" बयान में कहा गया है। 36 लाख किसानों के स्वामित्व वाली जीसीएमएमएफ ने कहा कि कीमतों में कमी से उसके डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे उसके कारोबार में वृद्धि होगी। इससे पहले, मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से अपने उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी।

    उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, प्रतिष्ठित अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) ने अपने 700 से ज़्यादा उत्पाद पैक्स की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। यह मूल्य कटौती, जो 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगी, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में की गई कमी के जवाब में की गई है।

    उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रभावित

    मूल्य कटौती अमूल उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में लागू है, जिसमें मक्खन, घी, यूएचटी दूध और आइसक्रीम जैसी डेयरी उत्पादों के साथ-साथ बेकरी उत्पाद और फ्रोजन स्नैक्स शामिल हैं। पनीर, पनीर, चॉकलेट, माल्ट-आधारित पेय और मूंगफली स्प्रेड जैसे अन्य उत्पादों की कीमतों में भी कमी देखी जाएगी। यह मूल्य संशोधन सरकार द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को कम करने के निर्णय का प्रत्यक्ष लाभ है।

    एक उल्लेखनीय मूल्य कटौती में अमूल बटर (100 ग्राम) का अधिकतम खुदरा मूल्य शामिल है, जिसे 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दिया गया है। यह कटौती जीसीएमएमएफ की भारत भर के घरों के लिए मुख्य डेयरी उत्पादों को अधिक किफायती बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

    मूल्य कटौती से प्रभावित उत्पाद श्रेणियाँ

    नए मूल्य संशोधन विभिन्न लोकप्रिय अमूल उत्पादों पर लागू होंगे, जिनमें शामिल हैं:

    • मक्खन और घी: कीमतों में कटौती के साथ प्रमुख घरेलू खाद्य पदार्थ अब अधिक किफायती हो गए हैं।

    • आइसक्रीम और पनीर: अमूल के फ्रोजन उत्पादों की रेंज की कीमतों में कटौती की गई है।

    • बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स: अमूल की ब्रेड, केक और आलू के स्नैक्स अब अधिक किफायती हैं।

    • डेयरी और गैर-डेयरी उत्पाद: यूएचटी दूध, पनीर, चॉकलेट और माल्ट-आधारित पेय जैसे उत्पादों को कम कीमतों का लाभ मिलता है।

    यह एक ग्राहक-केंद्रित पहल

    जीसीएमएमएफ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जीएसटी में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का यह निर्णय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाले डेयरी और खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने की उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। 700 से ज़्यादा उत्पादों की कीमतें कम करके, सहकारी संस्था यह सुनिश्चित कर रही है कि अमूल के उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए किफ़ायती और सुलभ रहें।

    इस कदम से उपभोक्ताओं, खासकर उन परिवारों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए अमूल के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर हैं। कीमतों में कमी से घरेलू बजट में सुधार होगा, जिससे प्रीमियम डेयरी उत्पाद और स्नैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे।

    डेयरी की कीमतों पर असर

    अमूल द्वारा कीमतों में संशोधन, मदर डेयरी द्वारा उठाए गए इसी तरह के कदम के बाद आया है, जिसने भी 22 सितंबर, 2025 से दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। यह कटौती, जीएसटी प्रणाली में बड़े बदलाव का हिस्सा है, जिसमें पनीर, मक्खन, चीज़ और आइसक्रीम की कीमतों में भी कटौती शामिल है।

    चूँकि यूएचटी दूध और पनीर को छूट सहित कई खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं, अमूल और मदर डेयरी दोनों के फैसले उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक खाद्य उत्पादों को और अधिक किफायती बनाने के सरकार के प्रयास के अनुरूप हैं।

    22 सितंबर, 2025 से नई कीमतें लागू होने वाली हैं, इसलिए जीसीएमएमएफ द्वारा जीएसटी लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का निर्णय आवश्यक खाद्य पदार्थों की सामर्थ्य में सुधार की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। 700 से अधिक उत्पादों की कीमतें कम करके, अमूल किफायती दरों पर प्रीमियम-गुणवत्ता वाले डेयरी और खाद्य उत्पाद प्रदान करने की अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.