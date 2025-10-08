मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रांची में 18 साल की युवती से गैंगरेप, चार जगहों पर किया दुष्कर्म; चचेरे भाई ने रची साजिश

    Jharkhand Crime News: रांची जिले में एक 18 वर्षीय युवती के साथ सात लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को इस घटना की पुष्टि की।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 12:44:24 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 12:47:20 PM (IST)
    रांची में 18 साल की युवती से गैंगरेप, चार जगहों पर किया दुष्कर्म; चचेरे भाई ने रची साजिश
    रांची में 18 साल की युवती से गैंगरेप।

    HighLights

    1. रांची में 18 साल की युवती से गैंगरेप।
    2. 4 अलग-अलग जगहों पर किया दुष्कर्म।
    3. चचेरे भाई ने धोखे से जाल में फंसाया।

    डिजिटल डेस्क, रांची। रांची जिले में एक 18 वर्षीय युवती के साथ सात लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को इस घटना की पुष्टि की।

    पीड़िता ने मंगलवार को तामाड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उसके चचेरे भाई ने उसे धोखे से इस जाल में फंसाया। शिकायत के मुताबिक, घटना 30 सितंबर की है। चचेरा भाई युवती को मर्दन मोड़ स्थित दशहरा मेले में बुलाकर लाया, जहां दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया।

    इसके बाद आरोपी उसे सोना टुंगरी रुगड़ी ले गए, जहां दो अन्य व्यक्तियों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर वे उसे बुंडू ले गए, जहां तीन अन्य लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। अंत में, युवती को रांची लाया गया और वहां एक और व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में, सभी आरोपियों ने उसे तामार के मर्दन मोड़ इलाके में छोड़ दिया।

    तामाड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मोदी के अनुसार, सात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इनमें से चार की पहचान हो चुकी है, जबकि तीन अब भी फरार हैं। पुलिस ने दोषियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है।

    अधिकारी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण बुधवार को कराया जाएगा और जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.