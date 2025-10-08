रांची में 18 साल की युवती से गैंगरेप, चार जगहों पर किया दुष्कर्म; चचेरे भाई ने रची साजिश

डिजिटल डेस्क, रांची। रांची जिले में एक 18 वर्षीय युवती के साथ सात लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को इस घटना की पुष्टि की। पीड़िता ने मंगलवार को तामाड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उसके चचेरे भाई ने उसे धोखे से इस जाल में फंसाया। शिकायत के मुताबिक, घटना 30 सितंबर की है। चचेरा भाई युवती को मर्दन मोड़ स्थित दशहरा मेले में बुलाकर लाया, जहां दो लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया।

इसके बाद आरोपी उसे सोना टुंगरी रुगड़ी ले गए, जहां दो अन्य व्यक्तियों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर वे उसे बुंडू ले गए, जहां तीन अन्य लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। अंत में, युवती को रांची लाया गया और वहां एक और व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में, सभी आरोपियों ने उसे तामार के मर्दन मोड़ इलाके में छोड़ दिया।