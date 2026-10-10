अटल पेंशन योजना से क्या आप जुड़ सकते हैं? यहां चेक करें पात्रता और नियम, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में उम्र और चुनी गई पेंशन के हिसाब से हर महीने योगदान करना होता है। 18 साल की उम्र में 5000 रुपये की पेंशन के लिए हर महीने 210 रुपये जमा करने होते हैं।

अपनी आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही लोग अपने बुढ़ापे के लिए बचत भी करते हैं जिसे सही माना जाता है। इसलिए अगर पहले से आर्थिक इंतजाम किया गया हो तो आगे की जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। इसी वजह से लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत या निवेश के लिए अलग रखते हैं।

हर व्यक्ति के लिए बड़ी रकम निवेश करना संभव नहीं होता। ऐसे में छोटी-छोटी रकम से भविष्य के लिए पेंशन का इंतजाम करने का विकल्प अटल पेंशन योजना के जरिए मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना की पात्रता और बाकी जरूरी चीजों के बारे में। अटल पेंशन योजना में कितने पैसे जमा करने होते हैं? अटल पेंशन योजना में आपको हर महीने प्रीमियम देना होता है। यह आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है तो उसे हर महीने 210 रुपये का योगदान करना होता है।