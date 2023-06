बृजभूषण सिंह के विरोध प्रदर्शन में जुटे पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपना विरोध बंद नहीं किया है। पहलवान साक्षी मलिक ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह एक सामान्य बातचीत थी, हमारी केवल एक ही मांग है और वह है बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करना। मैं विरोध से पीछे नहीं हटी हूं, रेलवे में ओएसडी के रूप में मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम विरोध करते रहेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे।

