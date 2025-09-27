Aadhaar Card Update: आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से बढ़ जाएंगे खर्चे; अभी करा लें ये काम

एजेंसी, बांका। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड में सुधार नहीं कराया है तो 1 अक्टूबर से पहले यह काम जरूर कर लें। दरअसल, UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट कराने की फीस बढ़ा दी है, जिससे अब सामान्य सुधार और बायोमेट्रिक अपडेट दोनों ही महंगे हो जाएंगे।
1 अक्टूबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट कराने पर नई दरें लागू होंगी-
सामान्य सुधार (नाम, पता आदि बदलना) - 75 रुपये (पहले 50 रुपये)
बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो) - 125 रुपये (पहले 100 रुपये)
7 से 17 वर्ष तक के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट - अब 125 रुपये
नया आधार कार्ड बनवाना - निःशुल्क रहेगा
जब आधार की शुरुआत हुई थी, तब सामान्य सुधार के लिए मात्र 15 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 30 रुपये देने होते थे। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया-
सामान्य सुधार- 15 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये और अब 75 रुपये
बायोमेट्रिक अपडेट- 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और अब 125 रुपये
आधार अब लगभग हर सरकारी योजना, बैंकिंग सेवा, राशन कार्ड और मोबाइल सिम जैसी जरूरी सुविधाओं से जुड़ा है। ऐसे में नाम, पता या अन्य जानकारी अपडेट कराना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन शुल्क में लगातार बढ़ोतरी से ग्रामीण और छोटे कस्बों में रहने वाले लोग, जिनकी आय सीमित है, पर सीधा आर्थिक असर पड़ेगा।
जिन लोगों ने पिछले 10 साल में आधार अपडेट नहीं कराया है, उन्हें भी दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे और इसके लिए अब 75 रुपये चुकाने होंगे।
हालांकि, जिला समन्वयक अफताब आलम के अनुसार, UIDAI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट न होने तक अभी पुराने शुल्क ही लिए जाएंगे।