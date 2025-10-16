मेरी खबरें
    जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में लगी आग, चार जिंदा जले

    राजस्थान के बाड़मेर में ट्रेलर और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में चार दोस्तों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसा बालोतरा-सिणधरी मेगा हाईवे पर हुआ। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान डीएनए जांच से की जाएगी।

    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 09:14:52 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 09:14:52 AM (IST)
    जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में लगी आग, चार जिंदा जले
    बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. बाड़मेर में ट्रेलर-स्कॉर्पियो की टक्कर से बड़ा हादसा।
    2. चार दोस्तों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई।
    3. एक युवक गंभीर, जोधपुर अस्पताल में चल रहा इलाज।

    एजेंसी, बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में आग लग गई, जिसमें चार लोग जिंदा जल गए। इस हादसे में एक युवक की हालत बेहद गंभीर है, जिसका इलाज जोधपुर में इलाज चल रहा है।

    जानकारी के अनुसार, 5 दोस्त गुड़ामालानी के रहने वाले थे। वह स्कॉर्पियो से सिणधरी होटल में खाना खाने आए थे। रात में यह वापस घर के लिए निकले, लेकिन बालोतरा-सिणधरी मेगा हाईवे पर इनकी स्कॉर्पियो ट्रेलर से टकरा गई। एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था। तुरंत ही स्कॉर्पियो में आग लग गई, जिससे उसके दरवाजे लॉक हो गए। अंदर बैठे पांचों दोस्तों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए।


    चारों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस बीच ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति मदद के लिए जोर-जोर से चिल्ला रहा था। ट्रेलर चालक ने जान जोखिम में डालकर उसको जलती कार से बाहर निकाला। गंभीर घायल युवक को सिणधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से जोधपुर रेफर कर दिया।

    मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम

    घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक रमेश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, डिप्टी निरज शर्मा, उपखंड अधिकारी समंदर सिंह भाटी, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी वाकाराम चौधरी सहित, परिवहन अधिकारी प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। चारों युवक के शव बहुत ही बुरी तरह जल गए हैं। उनकी पहचान डीएनए जांच से ही संभव है।

