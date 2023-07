Bengaluru Murder: बेंगलुरु में मंगलवार को डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां एयरोनिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान MD फणींद्र सुब्रमण्यम और CEO वीनू कुमार के रूप में हुई है। यह घटना पम्पा एक्सटेंशन, अमृतहल्ली की है।

डीसीपी नॉथ ईस्ट लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि एक पूर्व कर्मचारी ने केबिन में घुसकर तलवार से हमला करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावर का नाम फेलिक्स बताया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फेलिक्स ने कंपनी छोड़ दी थी और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। एमडी सुब्रमण्य और सीईओ वीनू उसके कारोबार में कथित रूप से अड़ंगा डाल रहे थे। इसी कारण फेलिक्स उनसे नाराज था।

Bengaluru, Karnataka | The Chief Executive Officer (CEO) Vinu Kumar and MD Phanindra Subramanya of Aeronics Internet Company were killed by a former employee. The accused barged into their office and attacked them with a sword. Both died on the way to the hospital. The attacker,… pic.twitter.com/qWiki9mi2c

